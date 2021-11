El Benidorm coge aire en Antequera (23-27)

El triunfo permite a los benidormenses cortar su mala racha y escalar puestos en la clasificación. Este próximo sábado, tendrán una nueva oportunidad de seguir enderezando el rumbo si capaces de sumar un nuevo triunfo, en el Palau L’Illa, contra al Unicaja Banco Sinfín Santander.

El Benidorm supo aprovechar los robos de balón durante la primera fase del encuentro, que le permitieron ponerse por delante en el marcador, pero las ventajas no superaban los dos goles. Los malagueños no se rindieron en ningún momento y pusieron las cosas difíciles. Al descanso se llegó con empate a once en el marcador y con las espadas en todo lo alto.

En la segunda parte, el equipo de Fernando Latorre fue ampliando distancias y aprovechó las superioridades numéricas, por las exclusiones a las que fueron sometidos varios jugadores del Antequera, por su dura defensa.

El 17-20 cuando solo faltaban diez minutos hacía presagiar una clara victoria de los alicantinos. Sin embargo, no fue así. A falta de cinco, los andaluces se colocaron a solo un gol y los nervios parecían apoderarse de un Benidorm, que sabía que tenía que ganar, y que no era capaz de sentenciar.

En los últimos instantes, la brecha se abrió y el Antequera sacó la bandera blanca. La victoria se vino para la ciudad turística, con un marcador de 23-27.

Estos tres puntos deben servir para dar tranquilidad a los jugadores de Fernando Latorre, que están teniendo un comienzo de temporada muy complicado, en el que no han faltado los contagios de Covid.

FICHA TÉCNICA:

IBEROQUINOA ANTEQUERA: Moyano, Del Castillo (1), Pérez (4), Baena (7), Grandi (3), Da Silva (2), Moreno (4) – siete inicial – Alarcón (p), Ruiz, Simenas (-), Podadera, Gavidia, Chispi (2), Ortega (-), García y Castro.

BENIDORM: Bengivenga (p), Vainstein (1), Serrano (1), Ruiz (8), Grau, Rodríguez, I. (6), Nikcevic (4) – siete inicial – Rodríguez, R. (p), Oliver (-), Lignieres (-), Lewis (3), Carrillo (1), Martínez (-), Calle, Valles (3) y Jiménez.

MARCADOR CADA 5 MINUTOS: 2-2, 3-4, 4-6, 5-7, 8-10, 11-11 -descanso-; 12-13, 13-16, 15-18, 17-20, 21-22, 23-27, final.

ÁRBITROS: Luis Colmenero y Víctor Rollán, del colegio castellano-leonés

PABELLÓN: Fernando Argüelles.