El HLA enciende las alarmas

Preocupantes señales las que transmite este Lucentum que nada tiene que ver con el de la temporada pasada. Sin agresividad y sin saber a qué jugar, fue vapuleado por un CB Prat recién ascendido que puso más alma sobre la pista al tiempo que también estuvo bendecido en los lanzamientos con un acierto descomunal. El HLA sufrió su quinta derrota de la temporada y cada vez se aleja más de los puestos por los que en teoría debería luchar. Cada jugador hizo la guerra por su cuenta y al final el único propósito fue reducir la renta pensando en el basket average en la lucha por la permanencia. Los alicantinos empezaron a jugar mejor los últimos dos minutos con el partido ya sentenciado con un Noguerol inspirado y un Cabral que quería aprovechar sus minutos y no dejó malas sensaciones. Al final, el resultado maquillado no debe esconder que el equipo no esta dando la talla y precisa soluciones.