Apagón en el Lucentum

El problema es que está tan reciente el pasado glorioso del Lucentum con Pedro Rivero a la cabeza que cualquier comparación que se haga este año sale perdiendo el HLA de Gonzalo García de Vitoria. El equipo ha perdido su ADN, el que lo hacía distinto a cualquier otro. Su capacidad de sacrificio, su conexión con la grada, el saber que el equipo iba a responder en cualquier circunstancia...Todo eso no se ha visto en los siete partidos disputados hasta el momento ni tiene visos de mejorar, al menos a corto plazo. Se empiezan a alejar los rivales mientras en el HLA se mantiene el discurso del necesario tiempo de adaptación de un equipo completamente nuevo. La imagen que ofreció el Lucentum en la pista del CB Prat es inadmisible para un equipo que puede dar muchísimo más de sí porque calidad tiene en sus jugadores de sobra, pero no juega absolutamente a nada y compite en la medida en que entran los triples o las individualidades de Simmons. No se entiende la falta de tiempo en la cancha de Cabral. Salió en los minutos de la basura y demostró que puede ser una pieza valiosa. Al menos se forjó bajo el tablero como se le debe exigir. No dio mala impresión.

Extracomunitarios

Se esperaba mucho más de Simmons y Pitts

La competición demuestra que traerse al máximo anotador de otras ligas no te garantiza nada. Solo vale la capacidad de jugar en equipo. Es el caso de Simmons, con una calidad descomunal en sus acciones individuales pero sin ser el jugador ideal que facilite el engranaje de la plantilla. Los puntos se le caen de las manos, pero no acaba de convertirse en un elemento que desequilibre la balanza porque en esta competición prima más el juego colectivo. A Justin Pitts se le sigue esperando. Fue el último en aterrizar en Alicante y aunque se le ha dado un margen de confianza, ya debería ofrecer un rendimiento que al menos esté en consonancia con el alto precio pagado por él. Un gran esfuerzo del Intercity y del Lucentum sin que de momento se haya materializado en la pista. No acabó bien la pasada temporada y en ésta su aportación es testimonial. De momento lleva 3 de 15 en triples. No es el Pitts al que se le conocía como «MVPitts» entre la afición. Se queda Pedro Llompart demasiado solo en la dirección y la carga de minutos puede pasarle factura físicamente. Recuperar la mejor versión de Pitts es clave para enderezar el rumbo lo antes posible.

Defensa

Se echa en falta el sacrificio atrás de otras temporadas

Tiene mucho que mejorar el HLA en labores defensivas. Desde el inicio, uno de los males de este equipo es perder en defensa lo que gana en ataque, de forma que los partidos se ponen enseguida cuesta arriba y las ventajas se dilapidan en cuestión de pocos minutos. Ante el Prat fue sangrante cómo el conjunto lucentino fue capaz de encajar casi 50 puntos en los dos primeros cuartos. No se vio ni intensidad, ni agresividad ni alma. Cuando se junta todo ello el rival pasa por encima como así sucedió. El HLA tiene múltiples ejemplos de que cuando reduce la intensidad en los partidos no hay nada que hacer. Este año todavía no se ha visto a un equipo especialmente intenso desde el principio. Falta mucha consistencia en el juego, el equipo actúa bien a cuentagotas y se necesita mucho más regularidad tanto en el juego interior como en el perímetro.

Banquillo

El encuentro del domingo ante el TAU Castelló es clave para no perder la confianza en el técnico

Aunque los dirigentes del Lucentum dejaron claro tras las cuatro derrotas consecutivas que el futuro del técnico no se ponía en entredicho y que tenía la máxima confianza, lo cierto es que el encuentro de este domingo (18.00) es clave para mantener la credibilidad en este proyecto o toca poner soluciones antes de que los rivales se sigan alejando y el objetivo pase a ser la lucha por la permanencia. García de Vitoria justificó la derrota ante el recién ascendido Prat señalando que «el plan diseñado» no había funcionado. Un argumento demasiado pobre que deja demasiadas incógnitas en un equipo que desde el principio ya generó numerosas dudas incluso en pretemporada.

Ambiente enrarecido

La alianza con el Intercity ha suscitado polémica con la afición lucentina

La grada de la Kali Nord vacía. Un pancarta en contra de la unión de ambas entidades. Pitos. El ambiente está enrarecido en una afición lucentina que siempre ha tenido un único grito en el Pedro Ferrándiz. La fusión con el Intercity ha generado mucha controversia en parte de la afición al pasar a formar parte el club lucentino de la estructura de «los hombres de negro». Lo que han dejado claro los dirigentes es que el HLA mantendrá su identidad y su ADN pese a esta reciente unión. De momento, donde no se ha cumplido este firme propósito es en la pista.