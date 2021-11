Fiesta entre Alicante y Santa Pola

El atleta keniano Edwin Kipruto y la valenciana Yesica Mas fueron los ganadores de la prueba atlética que este año estrenaba la distancia de media maratón con un recorrido homologado.

La competición arrancó a las nueve en punto desde el Palacio Provincial y tras recorrer parte del término municipal de Elche finalizó en Santa Pola, siempre con un trayecto en paralelo al mar. Edwin Kipruto empleó un tiempo de 01:03:46, seguido de sus compatriotas Kipkitui Langat, con una marca de 01:04:19, de Shamack Kiprop, con un registro de 01:08:02.

En mujeres, Yesica Mas, atleta de Algemesí pero que entrena de forma habitual en Alicante, se impuso con una marca de 01:17:12. Cristina Juan, del Club Decathlon Elche, con un tiempo de 1:17:29 fue segunda, y Nancy Chepngetich, con un registro de 01:17:43, tercera. El club de Elche Kilómetro a Kilómetro se llevó el reconocimiento a la entidad que aportó mayor número de participantes, seguido por al Arena Urban Running y por Grupo ASV, mientras que Apolana y Owl Runners fueron los clubes que acabaron en primera posición.

La carrera, un año más, volvió a dejar un gran número de anécdotas. Entre ellas la de un padre que comenzó a tocar la gaita al paso de la carrera por el Carabassí para darle una sorpresa a su hija, que participaba en la prueba. No faltaron los que quisieron completar el recorrido con un disfraz o los grupos de empresas que dieron colorido a la mejor edición de las tres disputadas hasta el momento.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, no quiso perderse la oportunidad de participar en esta gran fiesta del deporte, por lo que no ha dudado en calzarse las zapatillas y sumarse a la carrera. «El entusiasmo y la emoción son los sentimientos que han imperado, por encima del sufrimiento o del cansancio», señaló el presidente, quien ha destacado el trabajo realizado conjuntamente entre los ayuntamientos de Alicante, Elche y Santa Pola, con la Diputación al frente, «para ofrecer esta experiencia única». Satisfecho con la marca realizada, tiene claro que en la próxima edición se doblará el número de participantes en la carrera. Sobre las 09:00 horas, el litoral de la provincia también se ha llenado de color con los más de 200 pádel surfistas que se han dado cita en la ‘III Gran Carrera del Mediterráneo Sup Race’. Los campeones Fernando Pérez Serra y Sheila Sirvent fueron algunos de los riders que participaron en esta competición que, un año más, se ha desarrollado de forma paralela a la prueba sobre asfalto y tierra.

La ‘III Gran Carrera del Mediterráneo - Costa Blanca Half Marathon 2021’ ha contado con corredores procedentes de más de veinte países, entre ellos, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Nueva Zelanda, Etiopía, Kenia, Rusia, Marruecos, Italia, Reino Unido, Francia o Portugal. Además, ha reunido a personas de más de 350 clubes y treinta provincias españolas -Madrid, Toledo, Valencia, Albacete o Murcia, entre otras-.

Entre los aspectos más significativos de la carrera destacan, asimismo, los más de 200 voluntarios y voluntarias que hicieron que la prueba fuera un éxito de principio a fin con buen servicio en los avituallamientos y en la llegada.