Kiko Martínez ya es una leyenda

A sus 35 años, pocos, salvo sus familiares, amigos y su equipo de trabajo, confiaban en que pudiera alcanzar otro cinturón de campeón el mundo. Si embargo, este boxeador nacido en Caniles (Granada) y que siendo muy pequeño se trasladó a Torrellano, ha vuelto a demostrar que es capaz de, si se lo propone, lograr cualquier cosa.

«Tengo el compromiso conmigo mismo de volver a ser campeón del mundo», aseguraba Kiko en la entrevista mantenida con este diario la pasada semana. Y así ha sido. El pasado sábado, con todo en contra: las apuestas, el público y toda Inglaterra, Kiko Martínez superaba al británico Kid Galahad en su propia casa y acompañado de la bandera de España y de la camiseta del Elche obtenía su cuarto cinturón mundial.

El boxeador ilicitano fue tres veces campeón del mundo entre 2013 y 2014 del peso supergallo. Ahora, ocho años después lo ha sido del peso pluma. Pero el púgil de Torrellano no se conforma y asegura que «aún queda Kiko para rato».

«Venía mejor que cuando tenía 20 años. He trabajado los últimos tres años como un monje: sin ocio y sin vacaciones. Solo mi familia y yo en mi campo con mis animales. No he tenido días libres. He entrenado y me he cuidado los 365 días del año. No he bebido alcohol, no he mal comido y mi mujer me ha ayudado mucho a cuidar mis ansiedades», comentaba Kiko Martínez en los micrófonos de DAZN Televisión nada más proclamarse campeón del Mundo.

El boxeador ilicitano estaba muy feliz de verse al lado de Samu Castillejo como los dos únicos que han conseguido ser campeones del mundo en dos categorías diferentes. «No sé si seré el más grande, pero quiero estar cerca de Castillejo, que ha sido el más grande de la historia del boxeo español».

El descanso del guerrero

Kiko ha logrado su propósito de colgarse el cinturón del peso pluma y aunque ya piensa en la defensa del título, ahora quiere desconectar un poco del boxeo. «Quiero descansar, creo que me lo merezco. Mi intención es estar cerca de un mes sin tocar un saco. Estos tres últimos años han sido de mucha esclavitud y trabajo. Mi idea es hacer un poco de trabajo aeróbico para no perder mucho la forma, pero mi cuerpo y mi mente necesitan descansar».

Tras este merecido descanso, que seguro que será más corto de lo previsto, porque para el púgil ilicitano el boxeo es su vida y pronto volverá a enfundarse los guantes y empezará a entrenar, su mente está puesta ya en un nuevo reto. Sus objetivos los tiene claros: «Me gustaría unificar dos coronas con el campeón mundial WBO, el mexicano Emanuel Navarrete, pero también desearía una revancha con el inglés Josh Warrington», ha comentado Kiko Martínez, que anoche regreso de Inglaterra y fue recibido por sus familiares y amigos.

Ofertas importantes para próximas peleas las va a tener. Su ilusión es también volver a ser campeón del mundo ante su público y disputar el combate en Elche. Pero eso será complicado, aunque no está descartado.