Raúl Martínez vuelve con fuerza

Desde que perdió en el primer combate en Japón, el 26 de julio, el taekwondista ilicitano no había competido. Este pasado fin de semana regresó en el Open Internacional de París y no lo pudo hacer mejor. Se colgó la medalla de oro, en menos de 87 kilos, una categoría superior a la suya habitual de menos de 80 kilos, que no va a ser definitiva y que tiene previsto alternar en función de su peso.

Raúl Martínez se impuso en octavos de final a Caden Cunningham de Gran Bretaña, en cuartos al canadiense Ehtienne Brunet, en semifinales se tuvo que enfrentar a su amigo y compañero de la selección española, el catralense Daniel Ros, al que ganó tras un combate muy igualado. Y en la final venció al mexicano Bryan Salazar.

«Estoy muy contento con esta victoria. Buscaba recuperar sensaciones sobre el tapiz y conseguir el primer puesto ha supuesto una gran alegría. Mi competición anterior fueron los Juegos de Tokio y tras Japón necesitaba un poco un periodo de reflexión, para recuperarme de pequeñas lesiones y para descansar después de un ciclo olímpico que había sido muy duro. Las sensaciones que he tenido en París han sido buenas. Después de casi cuatro meses, parecía que no había pasado el tiempo. Me encuentro muy bien de forma», señala satisfecho Martínez.

El taekwondista ilicitano, que compagina el deporte con sus estudios de medicina en la UCAM de Murcia y pertenece al Proyecto FER, comenzó a entrenar a finales de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de Joaquín Blume de Madrid, ayer viajó hasta Bosnia, donde este próximo fin de semana va a participar en el Open Internacional de Sarajevo. Sus próximos grandes objetivos son el Campeonato del Mundo, que se disputa en abril de 2022 en China; y el Campeonato de Europa, que tendrá lugar en mayo en Manchester (Inglaterra). A sus 30 años, Raúl Martínez quiere seguir en la élite mundial e intentar llegar a los Juegos de París de 2024. «Ese es el objetivo, pero quiero ir paso a paso, combate a combate y competición tras competición».