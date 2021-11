Kiko Martínez: «Voy a seguir peleando un año más y luego me retiraré»

Si alguien confiaba ciegamente en que ese cinturón de campeón del mundo sería suyo, es usted mismo. Antes de viajar a Sheffield ya avisaba de que iba a «hacer historia2». ¿Por qué estaba tan seguro de sí mismo, de volver con el título de campeón?

Había pagado ya el precio antes de llegar hasta aquí, había logrado corregir todos los errores que había hecho en el pasado. Sabía que era mi momento, que llegaba mejor que nunca, por todo, por la experiencia y por la edad que tengo (35 años) que es una edad muy buena para seguir compitiendo, llegaba con más sabiduría, controlando mejor los tiempos... llegaba en el mejor momento de mi vida.

Además, no solo estaba seguro de que iba a ganar, sino que apostaba por una victoria por KO y así fue.

Yo apostaba por KO porque sabía que si tenía que ganar, era por KO, sí o sí. Todos los mundiales que he ganado han sido por KO, las cuatro veces, ninguna a los puntos.

Llevaba varios intentos frustrados, muchos años de espera desde que en 2013 ganó su primer Mundial ante el colombiano Jonathan Momo Romero. ¿Qué sintió cuando por fin tuvo en sus manos el cinturón de campeón de nuevo?

Los últimos tres años de mi vida han estado enfocados a este momento, he llevado una vida monacal. Cuando el árbitro dijo que se había acabado la pelea y me vi campeón, sentí un gran descanso interno, una sensación increíble. Por mucho que intente explicar lo que sentí, no tengo palabras para ello. No es sólo ganar una pelea, es todo el proceso hasta llegar a esa pelea, es increíblemente duro.

¿Cuánto sacrificio, cuánto trabajo hay detrás de este título?

Son 24 horas, 7 días a la semana, todos los días de la semana. No he tenido días de descanso, no he tenido vacaciones, he vivido enfocado a volver a ser campeón del mundo.

Da la imagen de ser un «tipo duro» pero detrás de esa imagen se esconde un hombre muy familiar ¿cómo lo han vivido su mujer y sus hijas? ¿Siguieron en combate por televisión?

Están muy felices por mí y por todo lo que he trabajado y yo estoy muy contento por ellas porque también han sacrificado mucho todo este tiempo. Mi familia sí siguió la pelea porque está acostumbrada a verme desde que tenía 13 años pero mi mujer no lo ve, no le gusta verme pelear.

Ahora tocará sentarse con su mánager y empezar a buscar nuevos objetivos, a planificar la agenda próxima ¿Tiene algo en mente?

Eso es algo que Maravilla Box, mi promotora lo estudiará. Mi mánager Óscar Zardaín se encargará de buscarme lo mejor.

¿Cuántos combates al año es recomendable hacer?

Como mucho dos o tres porque esto no es un deporte fácil, desgasta mucho y tengo que hacer las cosas bien.

El sábado su rival se llevó la peor parte, pero ¿cómo está usted? ¿Ya recuperado?

Antes de ganar tuve que enfrentarme a cinco asaltos muy duros, con muchos golpes. Yo he llegado a mi casa con muchos dolores, muy marcado.

Después de una época en la que el boxeo estaba un poco arrinconado, en la que faltaban ídolos, ¿siente que se está volviendo a despertar el interés por este deporte?

Creo que sí, que esto va a marcar un antes y un después. Hay mucha gente que tiene prejuicios contra el boxeo, que no lo conoce. Creo que esto debe servir para que se valore el deporte del boxeo, es un deporte muy bonito, muy noble.

¿Qué planes de futuro tiene? A sus 35 años, ¿se ve peleando durante mucho tiempo?

No. Tengo claro que me queda un año. Voy a seguir un año más y luego me retiraré, mi idea es seguir vinculado al boxeo, ayudar a chavales jóvenes, pero dejar ya mi carrera profesional. Quiero ser un buen entrenador.

Ante de esa retirada, ¿con quién le gustaría medirse?

A mí me gustaría reunificar las dos coronas, enfrentarme al campeón del mundo de WBO, el mexicano Emanuel Navarrete.

Usted lleva peleando desde los 13 años. ¿Cómo un chaval de Elche empieza a boxear y decide apostar por este deporte como forma de vida?

En la vida hay tres caminos: buscar un trabajo convencional, ir por el camino malo para ganar dinero fácil o bien buscar un deporte y dedicarse a él. Yo opté por la tercera vía. Jugué mucho tiempo al fútbol, pero al final me decanté por el boxeo, me gustaban los deportes de contacto. En mi entorno la verdad es que no había ningún boxeador, pero a mí me gustó este mundillo.

Usted se ha convertido en el mejor embajador del Elche CF. El sábado antes de la pelea volvió a lucir la camiseta de su equipo y este domingo hará el saque de honor en el Martínez Valero antes del partido frente al Elche ¿De dónde le viene esa pasión?

Nací en Granada pero me vine a Elche a vivir cuando tenía seis meses. He vivido siempre aquí, mi mujer es de Elche, mis hijas son de Elche... el Elche CF, los empresarios de Elche... se han portado de forma increíble conmigo. Lucir la camiseta del Elche es mi forma de mostrar mi agradecimiento a la ciudad y a su equipo.

Uno de sus ídolos es Javier Castillejo. El hecho de haberle igualado logrando el título de campeón del mundo en dos categorías distintas, ¿qué significa para usted?

Es algo muy grande, yo he vivido cuando era un niño pensando que algún día sería como él y al final lo he logrado. Lo he visto pelear muchas veces.