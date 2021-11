La sección femenina del CD El Campello desaparece entre acusaciones de «discriminación»

Sin embargo, en la actualidad, los recientes cambios que ha planteado la nueva dirección del club para esta temporada han sido el detonante que ha provocado que las jugadoras denuncien la discriminación vivida. «Nunca nos habían puesto trabas pero tampoco nos han tratado como tratan al primer equipo masculino», asegura la capitana, y añade que el club les anunció que era necesario aumentar su cuota debido a la situación económica en la que se encontraban. «Pretendían que después de todo el esfuerzo para llegar a un acuerdo de pagar únicamente la ficha, pagáramos 150 euros más sin ninguna prestación», manifiesta Irene.

Por su parte, Javier García, nuevo director deportivo del CD El Campello, asegura que ellas contaban con todas las comodidades con las que cuenta el equipo masculino. «Tenían preparador físico, fisioterapeuta, utillero, equipaje para entrenar y para jugar, servicio de lavandería…», dice Javier. Irene, por su parte, apunta que es absolutamente falso que ellas dispusieran de estos servicios. Otro de los motivos de enfado de las jugadoras es la imposición de buscar patrocinios como condición para no pagar la cuota. «Si los jugadores del masculino no lo hacen porqué tenemos que hacerlo nosotras», cuestiona la capitana. Desde la dirección explican que solo con las cuotas de los jugadores no pueden cubrir los gastos de los primeros equipos y aclaran que la tarea de conseguir patrocinadores es conjunta del club con los jugadores. «Nosotros lanzamos la petición a nuestro colectivo y son los propios padres de los jugadores o los comercios que son afines a los padres, los que dicen que quieren patrocinar el equipo», afirma el director. En junio de este año, antes de comenzar la nueva temporada, se reúnen las jugadoras y la dirección del club y ellas les plantean que era el momento de saber si de verdad querían apostar por el fútbol femenino. «No se trataba de una cuestión económica sino de derechos, nos quejamos del trato desigual con respecto al primer equipo masculino», asegura Irene, y añade que en ese momento el club contaba con dos patrocinios para ellas pero no dijeron nada con la intención de que se marcharan. Por su parte, Javier García, niega la existencia de sponsors para el femenino y dice desconocer el descontento de las jugadoras durante estos años, aunque reconoce que sabían que se podían sentir molestas por la nueva situación. «El Club Deportivo El Campello no decide romper con el fútbol femenino por decisión nuestra, son ellas las que no quieren continuar», zanja García. El director deportivo lamenta la situación a la que se ha llegado con el equipo femenino y considera «tajante y poco dialogante» la decisión de las chicas. «No hubo opción de reconducir la situación ya que ellas lo tenían claro y estaban hostigadas por el club en el que están ahora que intenta manchar un club de 53 años de historia», asegura Javier.

En la actualidad el CD El Campello no cuenta con ningún equipo femenino, solo con uno benjamín mixto. «No teníamos jugadoras suficientes y no hemos sido capaces de conseguirlas para poder lanzar equipos sub-12 y sub-16», se escuda la dirección. «Nuestro objetivo para la temporada 2022-2023 es recuperar el fútbol femenino que tanto éxito han dado al club», asegura Javier García.

Por su parte, las jugadoras del femenino, tras la decisión de dejar el CD El Campello por la imposición de las nuevas condiciones, han conseguido que el Playas El Campello las acoja a todas. «Al cambiar de equipo perdimos la categoría, ahora vamos segundas, pero nos sentimos más respaldadas que nunca» sentencia Irene. Se trata de un club humilde que tiene menos aportes económicos pero en el que ya cuentan con un patrocinador que sufraga sus prestaciones. «Lo único que pedimos a día de hoy es que el Playas de Campello reciba los apoyos que necesita del Ayuntamiento de El Campello para que el equipo se pueda mantener», anhela la capitana ya que lo que está por encima de todo es que las niñas puedan seguir disfrutando del deporte que más les gusta, el fútbol.