Pilepic da el triunfo al HLA en Almansa (72-73)

Un croata siempre suele ser buena apuesta para ganar un partido de baloncesto. El HLA Alicante asaltó la pista del Almansa de la mano de un Fran Pilepic descomunal en la segunda parte. El alero lideró la remontada de los suyos con 17 puntos, incluida la canasta decisiva a dos segundos para el final. Cuando la bola quemaba y estando uno abajo, Pilepic asumió la responsabilidad y dio un taquicárdico triunfo al Lucentum. Por fin un partido apretado con un final feliz.

Las buenas sensaciones del triunfo ante el TAU quedaron rápidamente aparcadas bajo un parcial de salida de 12-5, con un ex como Edu Martínez y un eléctrico Polanco liderando a los locales. Al Lucentum le dio para reaccionar, pero no para igualar o remontar el marcador, lastrado por la escasa brillantez ofensiva.

Cinco puntos seguidos de Dimakopoulos cerraron el primer cuarto (24-18, min.10), con la continuidad en el inicio del segundo, a base de triples de Olechnavicius y Josep Pérez. El parcial se alargó hasta el 11-0 (30-18, min.12), en un letargo alicantino que se prolongó hasta mediado el periodo. El primer punto fue un tiro libre a los cuatro minutos y medio y la primera canasta en juego tardó algo más.

Con Menzies voluntarioso pero desatinado, Llompart lastrado por las faltas y sin rastro de la magia de Pitts o Simmons, las reacciones del HLA se quedaban en simples conatos. Solo la falta de fortuna del Almansa impidió que el partido se rompiera de manera drástica para los intereses de los hombres de García de Vitoria, aunque una nueva aparición de Polanco y un triple en la última posesión de Santana permitieron a los castellano-manchegos irse al descanso con una notable renta (41-28, min.20).

Pilepic al mando

Un triple de Simmons fue más bien un espejismo en la búsqueda del acierto desde el tiro exterior del HLA. Triple de Matulionis (0/7), fallo. Triple de Pitts, fallo. Triple de Cabral, fallo. Triple de Simmons, fallo también. Lo único bueno del carrusel de errores del Lucentum, paradójicamente, fue que pareció contagiar a su oponente.

Al Almansa se le apagaron las luces en ataque y los alicantinos lo aprovecharon para recortar la diferencia (45-43, min.28). Rubén Perelló asistía atónito a cómo el HLA más fallón le igualaba el duelo a su equipo. Una canasta de Simmons, quién si no, volteaba el marcador (45-47, min.29). Dimakopoulos, otra vez inspirado en los instantes finales de un cuarto, permitió a los suyos llegar por delante a los últimos diez minutos.

Parar a Dimakopoulos pasó a ser tarea fundamental para el Lucentum, una vez recuperado cierto rumbo en ataque de la mano de Simmons y Pilepic (57-56, min.33). El gigante heleno sostenía prácticamente solo al Almansa desde su atalaya de 218 centímetros en ambos lados de la pista, anotando y taponando a Simmons (66-62, min.37).

Otro final apretado para el HLA. Esta vez, al fin, salió cara. Los alicantinos lograron echar del partido a Dimakopoulos por faltas y el resto fue cosa de Pilepic, que primero encontró a Van Zegeren y Jakstas para mantener vivo a su equipo y, en la última posesión, anotó la canasta ganadora lucentina.