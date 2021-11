El Eldense gana gracias a la insistencia de Pablo (2-1)

Pablo García dio el triunfo al Eldense contra el Melilla a lo Míchel en el Mundial de Italia 90. El atacante del Deportivo, tras buscar con ahínco durante todo el duelo el gol y toparse una y otra vez con varios infortunios, completó la remontada de un equipo ya habituado a levantar resultados y a marcar cuando menos reacción tienen sus oponentes, en los últimos minutos de partido.

Durante el primer tiempo ninguno de los dos equipos quiso salir de su zona de confort. El Eldense amasaba porcentaje de posesión, sin excesiva profundidad. El Melilla, tras unos primeros minutos con presión alta para tratar de cortocircuitar la salida de balón local, pasó a esperar atrás, bien ordenado, sin fisuras y buscando su opción a la contra.

Pablo fue el único futbolista del Deportivo en gozar de ocasiones, pero no anduvo fino en el remate. En la más clara batió a Pol Ballesté con un tiro sin la fuerza necesaria para superar posteriormente a Alí, que despejó en el área pequeña. Luego, el «11» del Eldense remató mal un buen servicio desde la derecha de Ortuño y falló un mano a mano con el portero rival, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego.

El Melilla no se asomó demasiado a la portería de Vallejo, pero en una de ellas rozó el gol. Un centro envenenado de Alí desde la izquierda sorprendió al portero del Eldense, que levantó los brazos al verlo fuera, pero al caer no le dio un disgusto por apenas centímetros. El larguero repelió el esférico y Guille pudo respirar tranquilo.

Una nueva remontada

El conjunto de la ciudad norteafricana repitió en el segundo acto su buen arranque del inicio del duelo. El Eldense, por su parte, se quitó ese arreón con un latigazo desde fuera del área de Ortuño que se encontró con una excelente respuesta de Ballesté, a quien no sorprendió el bote cercano para despejar.

Cerca de la hora de partido, el Melilla encontró el modo de romper la igualdad. González, desde la posición de mediapunta, lanzó a Fran Núñez por banda derecha. Este sirvió un buen centro al segundo palo e Iker Hernández únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de la portería de Guille Vallejo.

El gol provocó la reacción inmediata de José Juan Romero, que hizo tres cambios de una tacada para tratar de dar chispa ofensiva a los suyos. Pablo, de nuevo, volvió a toparse con Ballesté en su intento de encontrar el destino del gol. Por tercera vez en el duelo tocaba resignarse, agachar la cabeza y regresar a zona defensiva. No sería la última decepción para Pablo, incansable durante todo el partido. El atacante del Eldense gozó de otras dos opciones para marcar, pero primero no supo rematar bien un balón suelto en el área chica e, instantes después, rozó un buen centro de Musa que no tomó dirección entre los tres palos.

Pese a la falta de acierto de sus delanteros el Eldense encontró la manera de empatar. Un balón colgado desde lejos lo colocó Fabrizio a Salinas, que remató con todo. Ballesté, una vez más, se hizo gigante, pero el rechazo dio en Chica y se convirtió en el tanto de la igualada.

Y así se llegó a la «zona Cesarini» a la que habrá que empezar a llamar «zona Eldense». Y se hizo justicia con Pablo, que anotó el 2-1 tras una buena internada de Ortuño por la derecha. Esta vez no agachó la cabeza al finalizar su acción. Celebró aquello por lo que llevaba 88 minutos peleando, el gol del triunfo de su equipo. «Me lo merezco», podría haber gritado perfectamente.