Punto de valor para el Intercity

Una nueva llegada con golpeo de Juanma y un disparo de Selfa a manos de Manu Herrera de nuevo llevaban el cuero sobre el área visitante. Las escasas llegadas alicantinas sobre el área local, apenas produjeron peligro ante un Alzira más compacto y que cerró la primera mitad con un nuevo acercamiento de un incisivo Chema Moreno donde de nuevo Manu Herrera sacó tajada.

Tras el descanso, el Intercity reseteó y fue en busca de sus primeras acciones de ataque con mayor mordiente. En los primeros compases probó fortuna en un remate que se topaba con la defensa alzireña sin éxito. Fue un espejismo, pues de nuevo el Alzira pidió turno de réplica y con ocasiones de Chema Moreno y Able volvió a amenazar la portería del Intercity. A los puntos el Alzira seguía siendo superior a un Intercity que no se mostraba nada cómodo en el feudo alzireño, viendo cómo los locales empujaban y no cesaban en su intento por acabar abriendo el marcador. Aparecía el eléctrico Zarzo en los locales para volver a poner a prueba a Manu Herrera y las últimas ocasiones volverían a recaer en un Alzira que hasta el final seguía percutiendo sobre el marco de Manu Herrera.

La entrada de Viguera y Benja de refresco, tampoco daba aire arriba a un Intercity que al menos sumó un punto valioso ante un Alzira al alza y que le permite seguir con la buena dinámica de resultados.