El diario alemán 'Bild' ha informado este miércoles que Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern de Múnich que se negó a vacunarse cuando debía, ha dado positivo por coronavirus. El jugador permanecía aislado en cuarentena tras estar en contacto con un positivo y se perdió los dos últimos partidos con su equipo. Desde que salió la vacuna, el internacional con Alemania expresó su preocupación por la falta de estudios a largo plazo. "Quiero esperar por mí mismo cuando haya estudios a largo plazo", aseguró.

Al jugador le ha caído un aluvión de críticas por su decisión y su caso ha desatado un fuerte revuelo en Alemania, que ha implementado una campaña para instar a los no vacunados a inmunizarse ante el incremento de casos. Incluso Angela Merkel se lamentó de su decisión y expresó la esperanza de que el jugador "la reconsidere". También se llegó a hablar de un pulso en los juzgados si él y los jugadores no vacunados del Bayern no aceptaban su rebaja salarial.

El pasado 18 de noviembre el técnico del conjunto bávaro, Julian Naggelsmann, reconoció que había cierta preocupación en el vestuario después que el ex del Leipzig estuviese en contacto con un positivo. El jugador se negó a vacunarse y el club tomó medidas drásticas y le suspendió el sueldo. "Fue puramente una medida de precaución porque tuvo contacto personal con un sospechoso de coronavirus. Estamos esperando el resultado de la prueba PCR, no hay nada confirmado todavía", precisó Naggelsmann la semana pasada.Pocos días más tarde se ha confirmado otro caso en la plantilla, el del germanocamerunés Choupo-Moting. Además, hay otros dos en observación: Gnabry y Musiala, que han estado en contacto con un positivo.

Baja casi segura ante el Barcelona

El Barça visitará el Allianz Arena el 8 de diciembre en un duelo trascendental para los culés, que se juegan su continuidad en la Champions League. El Bayern, por contra, ya es primero de grupo de forma matemática y muy probablemente no podrá contar con Kimmich, que seguirá cumpliendo con el confinamiento domiciliario.