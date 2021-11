«La unión entre Intercity y Lucentum hará crecer a Alicante como ciudad»

Humilde, directo, didáctico, tranquilo. Conversar con Toni Gallego es aprender. No te deja con dudas. El director general del Intercity SAD está aplicando a la reciente alianza con el Lucentum la misma fórmula que le ha catapultado como un gestor ejemplar. Los resultados no tardarán en llegar. De momento, ofrece trabajo, ambición y cordura. Justo lo que ha venido demostrando hasta hora.

Ha pasado casi un mes desde que se anunció la alianza entre el Intercity y el Lucentum... ¿Cómo lleva el paso de dirigir un club a un grupo de clubes?

Adaptándome. Estoy empapándome más de la parte del Intercity porque es algo que no conocía tanto como el Lucentum. Hay que seguir con esa gestión pero ahora dedicándole más horas a la parte del fútbol.

¿Qué sentir general en la sociedad ha notado con esta unión? La peña Kali protestó al poco tiempo de dar a conocer esta alianza...

Prácticamente todos los imputs que recibo son buenos. Sí que es cierto que en el primer partido parte de la Kali no se manifestó a favor de esta unión, pero tuvimos una reunión con ellos y se aclaró todo. Después su comportamiento fue ejemplar. Ellos tiene sus ideas en cuanto al deporte que nosotros respetamos, pero que en este caso no hay otra opción que realizar este tipo de uniones. No se puede depender del dinero público porque eso sí que es un modelo de otro siglo.

El Intercity es líder, el HLA ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y el CFI Alicante va a recibir al Betis. El decorado no puede ser mejor ahora mismo...

Al final el deporte es deporte. Intercity y HLA tuvieron un comienzo más abrupto y ahora se están recuperando. Estamos volviendo a las posiciones que nos marcamos como objetivo. Lo del CFI Alicante es histórico y supone un espaldarazo importante.

Estos éxitos hace que el proyecto suene cada vez con más fuerza...

Si ya de por sí generábamos algo histórico en Alicante con esta unión, le añadimos ahora éxitos deportivos. Todo cuenta, queremos que vaya más gente uniéndose al proyecto y crecer todo lo que podamos.

¿Les preocupa la falta de masa social del Intercity?

Es algo que hay que trabajar. No se gana de un día para otro. En los partidos del Intercity en los que he estado en Santa Pola las gradas estaban llenas. La gente está ilusionada. Hicimos una primera sesión de un proyecto de academia con el Intercity y había más de 100 padres del fútbol base. Me sorprendió gratamente porque es algo que hacemos con la Fundación Lucentum y vienen 40 ó 50. Se está creando esa masa social, pero debe ser con un trabajo continuo con mucha implicación de todos.

¿Se va a aplicar al fútbol el buen trabajo que se está haciendo en el baloncesto base?

Se va a tratar de potenciar. Ya se está trabajando mucho y se va creciendo con las mismas dificultades que en el baloncesto, que al final son las infraestructuras por la limitación de campos que tenemos. Tenemos equipo femenino, fútbol 8, un juvenil A en Liga Nacional ...A partir de ahí tenemos que seguir creciendo y ver hasta dónde podemos llegar. Por supuesto, hay que construir los campos para que cada vez más niños y niñas puedan hacer deporte.

Nuestro sueño es que este año suba el Intercity y el HLA, pero el deporte no son matemáticas y lo importante es estar ahí

¿Qué tienen pensado en cuanto a instalaciones?

Estamos analizando distintos proyectos intentando captar la inversión para hacer los campos de entrenamiento, pero al final esa información tiene que fluir y cuando tengamos claro donde podemos hacerlo lo ejecutaremos. No tiene que ser solo en un sitio, al final Alicante es relativamente pequeña y podemos estar distribuidos por los alrededores. En fútbol si hubiéramos tenido más campos tendríamos tres o cuatro equipos femeninos más. Estamos trabajando para poder dar cobertura a esas niñas la próxima temporada. Si queremos crecer como ciudad las instalaciones son totalmente necesarias. La unión entre Intercity y Lucentum hará crecer a Alicante. Tenemos un déficit muy grande de los últimos 20-25 años que no se puede paliar de hoy para mañana. Hay que arrancar.

Como director general de esta sociedad, ¿en qué área se está centrando más?

Ahora mismo en captar información y organizar todas las áreas del club, intentando tener unos servicios centrales que luego den servicio a la parte deportiva tanto de fútbol como de baloncesto y más adelante si sumamos otro deporte más.

¿Se está trabajando para incorporar otro deporte?

Todavía no. Ahora estamos cogiendo experiencia de cómo se realiza esta unión y a partir de ahí por supuesto estudiar otras uniones.

¿Contempla un escenario la próxima temporada con el Intercity en Primera RFEF y el HLA en ACB?

Sería nuestro sueño. La ambición deportiva la tenemos. Sería muy bueno para todos porque sería un crecimiento rápido. Es lo que buscamos. Es ser muy optimista porque en deporte si es difícil un ascenso, dos lo es mucho más. Es en lo que estamos trabajando y pelearemos por ello.

Tenemos un déficit muy grande de instalaciones deportivas de los últimos 20-25 años y estamos trabajando en ello

¿Se gestiona con mayor tranquilidad sabiendo que los máximos accionistas están dispuestos a reforzar los equipos si hiciera falta?

Se gestiona tratando de ser ambiciosos. Antes no podíamos tener esta ambición tan grande y ahora sí. De todas formas, los equipos han reaccionado muy bien y siempre estamos en mercado porque siempre puede haber alguna lesión.

¿Se fijan en las distintas cotizaciones del club en la Bolsa?

Estamos hablando de un proyecto a medio y largo plazo que tiene hitos muy importantes que se pueden ir cumpliendo y eso sí que tiene que afectar a la cotización. Somos pioneros y estamos abriendo el camino. Hace falta un recorrido mayor para ver cómo va afectando.

¿Se puede gestionar de igual forma el fútbol con su modelo de gestión del baloncesto?

Se puede gestionar igual pero cada uno tiene luego su idiosincrasia. Al final son cosas muy parecidas porque se trata de deporte, de gestionar clubes deportivos y hay muchas sinergias. Es aplicar la lógica y optimizar todos los recursos que podemos tener.

A Gonzalo García de Vitoria ya lo conocía, ¿qué le transmite Gustavo Siviero?

Me transmiten los dos lo mismo. La capacidad de trabajo y la seguridad en lo que están haciendo. Estamos muy contentos del trabajo que se está haciendo en ambos cuerpos técnicos y ellos dos son las cabezas visibles.

¿Cómo son las relaciones con el Hércules?

No ha cambiado nada. Con Parodi tengo la misma relación que tenía cuando solo estaba en el Lucentum. Cualquier cosa en la que podamos estar juntos por el bien del deporte de Alicante estamos abiertos a todo.

Ahora podemos tener una ambición que antes no podíamos, cuanta más gente se implique en el proyecto, mejor

¿Se llegó a barajar una posible unión con el Hércules antes de que naciera el Intercity?

En ningún momento se ha dado esa circunstancia. En el Lucentum llevábamos nuestro camino creciendo aunque desde el confinamiento buscamos inversión para poder afrontar un posible ascenso a ACB y se presentaron opciones de fuera de Alicante. La del Intercity fue la única de Alicante. Íbamos terceros en la LEB Oro y vimos muy cerca la posibilidad de subir a la ACB.

Hubiera sido un golpe mortal el ascender y no poder hacerlo...

No se sabe. Hubiéramos tenido un mes para hacer la captación, luego para el capital social de dos millones te dan una prórroga de un año... Hubiera sido muy difícil por el confinamiento, muchas empresas pasándolo mal...

¿Cómo está viendo al Intercity y al HLA?

El Lucentum lleva cuatro de cinco ganados en noviembre y progresando. Hay partidos redondos y otros en los que sufrimos, y en cuanto al fútbol va líder en una línea muy buena.

¿Cómo es la relación con los máximos accionistas?

Ellos continúan con su parte de inversión y de captación para el club. La comunicación es muy fluida. Hablamos siempre que lo consideramos necesario y más ahora con los hitos que se están produciendo como la visita del Betis. Te dan toda la potestad para hacer todos los cambios necesarios y tratar de optimizar toda la gestión. Están muy implicados.

Se habló en la presentación de consolidar al Lucentum en la ACB en dos años... ¿No le parece un poco exagerado en deporte marcarse un objetivo así?

La lectura sobre esto es que hay que ser ambiciosos. Al final si la pelota entra podremos estar y al revés. La cuestión está en que queremos y que vamos a poner toda la carne en el asador para que así sea. Hace dos temporadas el Palma hizo un proyecto con muchísimo dinero y no fraguó cuando el año anterior se quedaron a un paso con mucho menos presupuesto. Esto no son matemáticas. Se trata de intentarlo, estar siempre ahí y seguro que antes o temprano podremos conseguirlo.

¿Qué puede decir de las instituciones?

Tenemos muy buena relación. Tratan de poner su granito de arena y su parte, que al final es lo que tenemos que buscar de las instituciones públicas. Desde la Fundación siempre hemos defendido que no podíamos tener un cordón umbilical con las instituciones públicas pero sí que son una parte necesaria para que el proyecto en la ciudad y en la provincia evolucione y tengamos un proyecto ganador.

«Este proyecto no va a depender de un único patrocinio, queremos que sea muy diversificado»

¿Imaginaba cuando levantó el Lucentum junto a Adriasola que llegaría a gestionar un club deportivo?

Era lo último que podíamos pensar. Cuando empezamos con el baloncesto tratamos que algo que habían creado Paco Pastor y todo su grupo y que tanto costó no muriese. Cogimos una SAD con 10 millones de euros de deuda y salimos en quinta categoría. Solo teníamos el recuerdo de esas personas y la marca Lucentum. Queríamos que todos los alicantinos se sintiesen orgullosos. Teníamos la ambición de volver a la ACB. Fueron tres años de trabajo para levantar la cabeza. Con perspectiva vemos que ha valido la pena todo el esfuerzo para tener un proyecto ganador.

Recogen ahora los frutos de levantar un proyecto muerto...

No lo considero así. En aquel momento no teníamos un solar, teníamos un agujero. Lo cerramos y tuvimos un terreno fértil, empezamos a crecer con la Fundación y ahora se está urbanizando algo que puede ser muy grande. Estamos con los cimientos todavía.

La masa social no se gana de un día para otro, se está empezando a crear y veo a la gente ilusionada

¿Qué le ha parecido a HLA, su principal patrocinador, esta unión con el Intercity?

Se lo comunicamos poco antes de la firma y nos transmitieron su alegría porque podamos crecer, formar parte de un proyecto más grande si cabe y que todo lo que considerásemos bueno para el club ellos lo consideran positivo. Están encantados con este paso que hemos dado.

¿Cuál va a ser el papel de los patrocinadores en esta nueva etapa?

El tener la posibilidad de inversión tanto con Bolsa como con patrocinios es muy importante para el club. Tiene que ser un argumento más tener gente que se incorpore al proyecto y que una su imagen a una nueva idea con mayor potencial todavía. Hay que optimizar todo. Que haya muchas empresas que se unan. Es la sinergia más clara que pueda haber en el grupo. Queremos que todo el empresariado venga a este proyecto y recorra este camino que esperemos sea largo y fructífero para todos. Que no se apunten solo cuanto lleguemos arriba. Es una parte fundamental. El proyecto no va a depender únicamente de un patrocinio, la idea es que sea muy diversificado. Hay que seguir trabajando en dar un retorno al que ponga su imagen con nosotros. El retorno que tiene HLA es inmensamente superior en impactos sociales y económicos al dinero que pone.