Malestar en el CFI Alicante al no permitirle la Federación jugar ante el Betis en el Antonio Solana

El encuentro CFI Alicante-Real Betis Balompié, correspondiente a la primera eliminatoria de la presente edición de la Copa del Rey, se disputará finalmente en el campo de El Collao de Alcoy, una vez que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimase ayer la opción del estadio Antonio Solana de Villafranqueza.

Pese a que inicialmente parecía que el habitual recinto del CFI Alicante, club que milita en Preferente y que está integrado en la estructura del CF Intercity, podía ser homologado tanto por la RFEF como por la plataforma televisiva que emitirá el partido copero, al final la instalación municipal de la capital alicantino fue declarado no apto por el estamento federativo.

A menos de una semana para la disputa de la eliminatoria, el CFI Alicante tuvo que buscar una alternativa de urgencia. La entidad alicantina barajaba otras opciones como el estadio Rico Pérez de Alicante, el Martínez Valero de Elche o el Camilo Cano de La Nucía, aunque su deseo era jugar en el Antonio Solana.

Sin embargo, en la mañana de ayer el club alicantinista, heredero del desaparecido Alicante Club de Fútbol, confirmaba a través de un comunicado oficial que la eliminatoria de Copa del Rey a partido único que jugará ante el Real Betis se disputará en El Collao de Alcoy el próximo miércoles 1 de diciembre a las 21 horas, a más de 50 kilómetros del Antonio Solana de Alicante, su habitual campo como local.

Hace menos de un año, El Collao fue escenario de una de las mayores gestas de los últimos años en la Copa del Rey. El Deportivo Alcoyano eliminó al Real Madrid en un épico partido. Ahora, el torneo del K.O. regresa a Alcoy, aunque con el CFI Alicante y el Real Betis como protagonistas.

La indignación es total en la entidad celeste que ya se sabían hecho ilusiones con la posibilidad de jugar en el Antonio Solana. Así, el club envió un comunicado en la tarde de ayer: «El CFI Alicante quiere transmitir a toda su afición que, por parte de la directiva de la entidad, se ha realizado todo lo posible para que el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey que enfrentará a nuestro equipo ante el Real Betis, se pudiera disputar en nuestra ‘casa’ la ciudad deportiva Antonio Solana. Tras la visita de los técnicos audiovisuales y federativos todo parecía favorable a poder realizarse en nuestro estadio y el club había procedido a iniciar los preparativos para la disputa del encuentro. No obstante, esta mañana el club ha recibido el comunicado oficial de la RFEF con la negativa a poder disputar esta eliminatoria en esta instalación. Ante esta situación sobrevenida, la directiva ha tenido que buscar con celeridad un nuevo emplazamiento. La única opción viable y aprobada por el órgano principal de la competición ha sido el estadio municipal de El Collao. El CFI Alicante ha aceptado el ofrecimiento del CD Alcoyano y el Ayuntamiento de Alcoy y quiere agradecer su predisposición para albergar esta cita histórica para nuestro club».

«El CFI Alicante entiende y comparte el malestar de su afición al no poder disputar el partido en el estadio Antonio Solana. A pesar de eso, espera contar con todo su calor y apoyo en esta cita histórica para nuestra entidad», concluye el comunicado de la entidad celeste que el miércoles vivirá un día histórico con la visita del Betis en la primera ronda de la Copa del Rey.

Las peñas celestes sugieren que el equipo no se presente al partido

Las peñas del CFI Alicante Aúpa Alicante y Corazón Celeste no podían ocultar su indignación con la noticia de que el partido no se vaya a jugar en el Antonio Solana y sugieren que el equipo no se presente al partido. «Queremos agradecer a la directiva los esfuerzos para que fuera un día grande de fiesta y fútbol y nos levantamos con la enorme desilusión de que la Federación lo ha tirado todo para atrás y no permite que se juegue en nuestra casa alegando que el terreno de juego no es el idóneo, cosa que no entendemos cuando el próximo domingo el Intercity sí jugará en el Antonio Solana después de la resiembra invernal. «Gracias a la ágil gestión de la directiva se consigue que se juegue en el municipio de Alcoy en el recinto de El Collao, a 50 km de la ciudad de Alicante. Ante todo agradecer tanto al Ayuntamiento de Alcoy como al Alcoyano su disposición a echar una mano. ¿Cómo es posible jugar con la ilusión de los humildes? .Esto es muy duro para una afición que es humilde pero orgullosa de su equipo, por lo que nos consideramos ultrajados y pensamos ¿Para qué incluir a los humildes en la Copa si no podemos jugar en nuestro campo?». «Desde la peña Aúpa Alicante, Corazón Celeste, así como aficionados particulares, si no es posible revertir la situación y poder jugar en nuestro campo, pedimos a la directiva que no se desplace el equipo a Alcoy y se de por eliminado».