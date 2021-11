La Nucía afronta hoy (18 horas) un partido a domicilio frente al Atlético Mancha Real con el objetivo puesto en cambiar de dinámica para poner fin a su mala racha después de tres partidos sin conocer la victoria y sumar un punto de nueve posibles. César Ferrando, entrenador de La Nucía, reconoce que su equipo está «en un momento bajo» de cara al gol, aunque recuerda que «cuando vamos con los mismos puntos que el líder y no es normal jugar tan tensos. Tenemos que disfrutar del momento y no salir tensos en los partidos». El técnico no podrá contar con los centrocampistas Fer Pina y José Luis Miñano tras ser expulsados en el último encuentro ante el Águilas.