Vicente Parras, técnico del Alcoyano, afirmó en la previa al partido de esta tarde (19.00) como local ante el Cornellà, que la euforia que se vive tras las últimas victorias y que han permitido dar un salto importante en la clasificación, «más que pararla, hay que gestionarla sobre el terreno de juego»

Parras, en su tercera temporada en el banquillo del equipo, ha reconocido que vive uno de los momentos más dulces desde que llegó al Alcoyano en el verano de 2019, cuando se hizo cargo de un equipo que acababa de bajar a Tercera División.

Después de haber superado con nota dos compromisos frente a Villarreal B y Andorra con un perfil de juego muy definido, ahora llega al Collao un Cornellà con un estilo muy similar al del Alcoyano. «Espero un partido muy cerrado, en el que ellos seguro que vendrá a tratar de conceder poco. Seguramente los pequeños detalles serán los que abran el partido. Ellos son un equipo muy competitivo, fuertes físicamente y bien trabajados», analizó.

Vicente Parras no considera que a su equipo le cueste más sacar los partidos adelante en casa que como visitante en los que presenta mejores registros que como local. «Hay que tener en cuenta que últimamente han pasado por El Collao rivales como el UCAM Murcia, Algeciras o Atlético Baleares. Son rivales muy potentes y sí que es verdad que nos gustaría poder repetir esos buenos resultados de fuera en nuestra casa», apuntó.

Cree que ahora no es momento para detenerse, sino para seguir adelante y afrontar un calendario que no ofrece ninguna tregua para su equipo, que el martes le espera el debut copero en casa del Badajoz y cuatro días después visitará el Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete». Parras no es partidario de hacer rotaciones y repartir minutos ante la semana tan dura de partidos y viajes que le espera al Alcoyano. «Cuando termine el partido del Cornellà valoraré lo que hago y lo mismo pasará tras la eliminatoria contra el Badajoz. Ahora mismo no firmo nada, solo que ganar los tres partidos», agregó.

El Alcoyano, que lleva siete partidos seguidos sin perder, afronta esta vuelta a El Collao con la única baja del defensa Toni Abad por lesión y con la amenaza de que hasta seis jugadores de la plantilla están apercibidos de sanción y en caso de tarjeta se perdería el siguiente compromiso. Por su parte, el zaguero Carlos Blanco ha querido rebajar la euforia que pudiera haber en el entorno por la excelente trayectoria del equipo, sobre todo fuera de casa. «Ahora no podemos relajarnos y creernos que somos los mejores. Si lo hiciéramos nos equivocaríamos y dejaríamos de ser nosotros», señaló. El zaguero barcelonés, que cumple la primera temporada en el equipo, explica que el partido de mañana frente al Cornellà tendrá una consideración especial para él, puesto que tras pasar por las canteras de Espanyol y Barça en su etapa formativa, su primera camiseta como jugador fue precisamente la verde del rival de mañana. «Efectivamente guardo un grato recuerdo de mi paso por ese club».