El jet lag apelmaza el ánimo de Garbiñe Muguruza, recién llegada de sus vacaciones en el Caribe. Hace menos de 24 horas que ha aterrizado en España y se le acumula la agenda con compromisos pendientes, entre ellos la recepción de los Reyes de Felipe VI y Letizia. Antes y después, atiende a diferentes medios de comunicación, a razón de cinco minutos cada uno, en la sede de Caser Seguros (marca que la patrocina) en la Plaza de la Lealtad de Madrid. Es el principio de su regreso al trabajo tras el periodo de asueto que se tomó después de ganar la Copa de Maestras, el mayor hito de su carrera junto a las victorias en Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017. Quien hoy atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en fin, es una de las deportistas del momento.

Pregunta. Han pasado dos semanas desde su victoria en la Copa de Maestras. ¿A qué las ha dedicado?

Respuesta. Básicamente a descansar y a disfrutar un poco de este año. No solo del último torneo, sino también de todo un gran año, que por otro lado también ha sido un difícil, por todo el tema de las burbujas, los protocolos y demás. He podido disfrutar más de esta victoria, porque normalmente en el tenis, tienes un buen torneo y enseguida tiene que irte al otro. No te da ni tiempo a disfrutar. Y en esta ocasión sí que he podido, he tenido esa suerte, era el último torneo de la temporada y he tenido un corte para hacer lo que me ha apetecido.

P. ¿Es hoy más feliz que entonces?

R. Sí, claro. Al final tú trabajas tanto y tan duro para lograr los grandes objetivos, para ganar los grandes trofeos. Ganar la Copa de Maestras es una recompensa y un premio a todo ese esfuerzo.

P. ¿Cambia la vida una victoria de este tipo?

R. No creo que me cambie la vida. Dentro de mi mundillo del tenis es un gran logro y quizá un poco en ese sentido sí, pero mi vida sigue igual que antes.

P. ¿Le reconocen más?

R. Quizá algunas personas más sí, sobre todo en Latinoamérica.

P. Asegura que haber ganado este título en Latinoamérica, donde nació, ha sido plus.

R. Ha sido la clave que se haya hecho allí y que le hayan dado a Latinoamérica la oportunidad de acoger un torneo tan importante. Faltan eventos y referentes y personalmente lo he recibido con muchas ganas. Cuando me enteré de que se iba a hacer ahí fue una motivación inmensa para poder llevarme el trofeo.

P. ¿Emocionalmente le alentó durante el torneo?

R. Totalmente. La sensación que me ha transmitido el público de México, no sé... Para mí tiene ese extra que, quizá en un momento dado, cuando necesitas tirar de la reserva, te da un punto más de energía. Siento que me influyó mucho.

P. Complete la frase. 2021 ha sido el año de su…

R. Pues... No sabría dar una sola palabra. Pero sería una relacionada con la estabilidad y la tranquilidad.

P. ¿En qué es hoy mejor tenista que hace un año?

R. El cambio más importante ha sido a la hora de gestionar las emociones, gestionar los malos momentos o los momentos más difíciles de ansiedad y de frustración. La gestión de lo que se te pasa por la cabeza, en general.

P. El cambio o la mejora es entonces más emocional que técnico.

R. Creo que sí. Técnicamente vas mejorando, pero creo que siempre he tenido el talento, lo he demostrado en otros torneos, en grand slams. Pero mentalmente sí he hecho una progresión como deportista, de madurez.

P. ¿La edad ayuda a digerir con mayor templanza los grandes éxitos?

R. La edad ayuda en todo, y no solo en el deporte, sino en la vida en general: para ver las cosas con un poquito más perspectiva o de suavidad en los momentos difíciles. Y en el caso del deportista, que es todo más corto, todavía se nota más.

P. ¿Qué le falta para estar con mayor regularidad en las grandes finales del circuito?

R. Esa es la búsqueda de todo atleta, siempre he trabajado en ella. En todo caso, nunca ha sido mi mayor prioridad, siempre he priorizado estar a tope para los grandes eventos, pero siempre la trabajo, porque al final, si tú quieres conseguir éxitos, todo está relacionado. He hecho trabajo y este año he podido cosechar más que otros.

P. ¿Cuál es tu principal objetivo en 2022?

R. Más allá de los grandes torneos, que siempre son objetivos claros y nunca cambian, simplemente seguir con esta inercia con la que vengo trabajando, con este gran equipo que tengo. Sin hacer grandes cambios, siguiendo en esa línea.

P. Alexia Putellas, Sandra Sánchez, Carolina Marín, Paula Badosa, usted... ¿Estamos ante el estallido de una edad de oro de las deportistas españolas?

R. Creo que sí. El deporte español siempre ha tenido muchos triunfos y este es un momento de oro. La parte femenina está siendo espectacular, tenemos que darle visibilidad, alegrarnos por ello y que la gente disfrute de estos éxitos.

P. ¿Cómo se pueden aprovechar sus éxitos para promover una igualdad real en el deporte?

R. El ejemplo está claro. A mismo nivel de calidad debería haber el mismo nivel de inversión, de visibilidad, de trabajo en la base… ¿Por qué no? Nunca he entendido que no sea así, las oportunidades tienen que ser las mismas, también lo merecemos y se nota en el nivel: se trabaja y se consiguen también las cosas.