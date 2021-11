Pedro Chinchilla,: «Es decepcionante, la ciudad no ha peleado para jugar en Alicante»

Privados por decreto de vivir un episodio histórico en su propia casa, llenos de impotencia, de frustración, de incredulidad, los integrantes del CFI Alicante no ocultan su malestar por una decisión federativa, la de impedir el desarrollo de la eliminatoria en Villafranqueza, ni por la incapacidad municipal para dar respuesta a un evento que, a todas luces, beneficiaría a la ciudad.

La resiembra del Rico Pérez y el más que cuestionable mantenimiento del Antonio Solana por parte de la contrata encargada, con escasa especialización en la sostenibilidad de instalaciones deportivas, ha obligado a disputar el choque en Alcoy.

El presidente de la entidad celeste, Antonio García, poco amigo de los discursos, más eficaz que efectista, no puede esconder su «decepción» por este fracaso. «Es un evento histórico para la entidad y también para la ciudad que merecía acoger un partido como este, pero no fue posible y tenemos que hacerlo en Alcoy, a más de 50 kilómetros de dónde teníamos que haberlo hecho», admitió el dirigente en el acto de presentación de la camiseta conmemorativa que lucirá el equipo alicantino ante el Betis en El Collao.

El dirigente también señaló que esta circunstancia sigue causando «decepción y malestar». «Creo que las instituciones y la Federación podían haber hecho mucho más para que el partido se hubiera jugado en Alicante, como se merecía la afición», expresó antes de revelar que «recurrimos a Alcoy porque era la opción más rápida». Agradeció al Deportivo que «nos estén acogiendo tan bien, aunque creemos que nuestro campo podía haber acogido el partido perfectamente», reiteró.

El capitán del equipo, Pedro Chinchilla, fue más lejos que su presidente. «Estamos muy decepcionados. Nuestro club ha hecho todo lo posible, pero ha sido una mala gestión por parte de la ciudad de Alicante» para insistir en que «de esta manera, con el partido a las nueve de la noche y a una hora en coche restará gente. De hecho, tengo familiares que hubieran ido al partido de haberse jugado en Alicante y que no podrán desplazarse a Alcoy porque trabajan», lamentó el capitán.

«A pesar de todo, lo vivo como algo muy especial. Para mí, con 31 años, es un regalo, algo con lo que no podía soñar. Sabemos que somos inferiores, que ellos tienen un potencial enorme, pero vamos a usar nuestras armas, que las tenemos. Me siento alicantinista de cuna, para mí este es el mismo club, no hay ruptura, y toda la familia celeste hoy está más unida que nunca», aseveró Chinchilla.