«No nos ponemos plazos para llegar a la ACB, pero queremos que sea pronto»

Levantó al club de sus cenizas junto a Toni Gallego y ahora su misión como máximo responsable tras la unión con el Intercity se centra en preparar la estructura para dejarlo listo para un futuro ascenso a la ACB. Muchísimas horas invertidas y un ejemplo de gestión.

¿Ha cambiado algo en el día a día del club desde la unión con el Intercity?

Para mí lo que ha cambiado es que en vez de estar con Toni Gallego prácticamente mano a mano todos los días ahora nos vemos menos. Se van ajustando las estructuras para intentar optimizar los recursos que tenemos tanto por la parte humana como de imagen. Las sinergias están empezando a funcionar.

¿Qué ambiente palpa en la sociedad?

En general los imputs que me llegan son muy positivos y lo que esperamos es estar a la altura de las expectativas. Esperemos que se vayan cumpliendo tanto los objetivos de baloncesto como de fútbol.

Un sector de la afición se mostró en contra nada más anunciar la unión...

Cada uno es libre de pensar lo que quiera o sienta. No me esperaba esa reacción pero días después nos reunimos con ellos, aunque ya les comentamos por donde iban a ir los tiros. Por lo que hablamos y después del siguiente partido todo ha quedado aclarado y ya están en la línea que estaban antes. Siempre tienen todo nuestro apoyo para todo.

Desde que refundaron el club siempre se han mostrado ambiciosos. ¿Ahora se puede ser más aún?

Yo creo que si no eres ambicioso en el deporte es mejor que no estés. Ambición no significa querer subir cada año que compites sino ser mejor cada año. Es la ambición que siempre hemos tenido. Una vez que estamos ya consolidados en LEB Oro te planteas el competir por volver algún día a la ACB. Con la unión con el Intercity pensamos que nos van a dar esos medios. Otra cosa es lo que pase en la pista, pero si tienes mejores medios se supone que es más fácil conseguir ciertos logros. Y para eso lo que hacemos es trabajar no solo en esta temporada sino en la siguiente y consolidar una estructura a todos los niveles, tanto en lo deportivo como administrativo y comunicación que nos permita ir preparándonos para afrontar el reto de dar el salto a la ACB.

El objetivo del ascenso tiene que ser una obligación con la unión con el Intercity...

Siempre tenemos la obligación de hacerlo lo mejor posible y eso nos debe llevar lo más lejos que se pueda. El año pasado llegamos a semifinales del play off y la idea es intentar repetir o mejorar este año.

Lo que no tiene el club es la figura de un director deportivo...

Es el objetivo de la estructura deportiva para la temporada que viene. Encontrar un director deportivo que se adapte a nuestra idea de baloncesto, que nos ayude a crecer y que sea capaz de mejorar el nivel que tenemos tanto en el primer equipo como en la base.

¿Qué sensación le transmite el equipo?

Empezamos mal pero de los últimos cinco partidos hemos ganado cuatro. Potencial para competir en todos los partidos tenemos, pero nos ha costado más de la cuenta ajustar los jugadores nuevos a la idea de juego que tiene Gonzalo. Somos optimistas y queremos ir creciendo partido a partido para asentarnos en play off.

¿Qué es lo máximo a lo que puede aspirar este equipo tras la unión con el Intercity?

Nuestro objetivo es intentar ascender a la ACB. No sé si en uno, dos o tres años, no se pueden poner plazos, pero queremos que sea pronto. Lo importante es que el club consolide una estructura que le permita dar este salto y no sentir la diferencia tan grande que hay entre Oro y ACB.

¿Qué importancia tiene la base en este nuevo proyecto?

Es fundamental. Es muy difícil sacar jugadores. Desde que entramos en el club sí que hemos sacado a Guillem Arcos, pero no suelen salir con frecuencia jugadores. Eso no quita para que una de las tareas sea recuperar el nivel competitivo de la base. No nos ayuda la falta de instalaciones pero hay que ser creativos y buscar fórmulas para intentar captar a los mejores jugadores.

Cada vez son más las empresas que quieren formar parte de este proyecto...

Ha sido una constante desde hace años. Queríamos un modelo de club en el que hubiera un tercio privado, un tercio de instituciones y un tercio de masa social y a día de hoy el privado es el mayor apoyo que tenemos. Cada vez hay más empresas con nosotros y principalmente nuestro gran apoyo es HLA, que ha sido fundamental para consolidarnos y llegar hasta donde estamos. Les agradecemos su apoyo.

¿A partir de qué momento tuvieron claro que algo había que cambiar?

Durante el confinamiento. Habiendo sido un equipo recién ascendido y con una plantilla justa nos quedamos muy cerca del ascenso y tuvimos claro que nuestro modelo había llegado a su tope y era necesario buscar otros apoyos y compañeros de viaje.

¿Llegaron a temer por la reacción de la gente?

Nunca sabes cómo van a reaccionar. Los sentimientos siempre son muy difíciles de racionalizar, pero somos un club totalmente autónomo. Mantenemos colores, escudos, gestión... no hay nada que temer.

Nunca imaginarían llegar a este punto cuando refundaron el club...

Cuando entramos ni nos imaginábamos lo que había dentro. La realidad superó lo que queríamos, fue un inicio muy duro. Se liquidó el CB Lucentum y después los acontecimientos nos han llevado hasta aquí. Es el reflejo de haber sido muy constantes y de haber invertido muchas horas.

¿Fue un palo la negativa de Pedro Rivero a seguir?

Le estamos muy agradecidos siempre. Todos son etapas y no hay que hacer un drama de ello.

¿Están satisfechos con el número de aficionados que vienen a los partidos?

En todos los acontecimientos deportivos está habiendo menos gente, pero nosotros estamos contentos, viene gente como antes de la pandemia.

Vislumbra al equipo jugando en Europa como Burgos, por ejemplo?

Firmo la trayectoria del Burgos. Es una demostración de constancia. Ojalá, pero de momento hay que pelear por subir a la ACB.