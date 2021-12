Estreno de más de tres puntos

El pasado jueves tuvo una primera toma de contacto en la Copa. Pero el verdadero estreno de Francisco Rodríguez como entrenador del Elche se va a producir esta tarde (16.15 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Cádiz.

Va a ser un debut exigente porque se trata de un encuentro de los denominados de «más» de tres puntos. Ilicitanos y gaditanos están igualados (12) en la clasificación y el empate de los franjiverdes el pasado lunes en Pamplona frente a Osasuna (1-1), unido a la derrota que cosechó el conjunto de Álvaro Cervera contra el Atlético de Madrid (1-4), ha situado a Cádiz en puestos de descenso y al Elche le ha permitido salir. El coeficiente general entre la diferencia de goles a favor y en contra, (-9) para los ilicitanos y (-14) para los gaditanos es lo que separa a ambos equipos de la gloria y del infierno.

De ahí la importancia del partido de esta tarde. El equipo que gané afrontará el futuro con más tranquilidad y el que pierda verá como la soga le sigue apretando Un empate dejaría las cosas igual de complicadas para los dos y los dos podrían terminar la jornada en puestos de descenso si el Getafe gana mañana lunes (21 horas) al Athletic Club de Bilbao.

Elche y Cádiz se encuentran inmersos en su peor momento de la temporada. Los franjiverdes acumulan ocho jornadas sin ganar y no lo hacen desde que el 3 de octubre venciera al Celta (1-0).

Los amarillos solo han cosechado un triunfo en las últimas once jornadas y en los dos últimos envites de Liga han caído frente al Getafe (4-0) y ante el Atlético de Madrid (1-4). El jueves vencieron en Copa al Villa de Fortuna (0-7) en Murcia.

Francisco es consciente de que tiene buena oportunidad de entrar a lo grande en el banquillo del Elche. Ganar permitiría coger confianza en su trabajo, dar, momentáneamente, la razón al propietario, Christian Bragarnik, de cambiar de entrenador y destituir a Escribá; y el salto en la clasificación podría ser considerable.

Para su estreno liguero, el preparador almeriense va a seguir contando con las bajas de Pedro Bigas, Javier Pastore y Josema, que ya se perdieron el encuentro de Copa del pasado jueves frente al Leoia (0-2).

Bigas sigue recuperándose de la rotura fibrilar en la zona del gemelo. La intención del cuerpo técnico es que pueda reaparecer antes del último partido de 2021, que será el 18 de diciembre, en el Camp Nou, frente al Barcelona. No será fácil porque no quieren correr riesgos al tener con problemas el sóleo, que es una zona delicada para los futbolistas. No obstante, el mallorquín ya ha comenzado a realizar trabajo aeróbico.

Con Pastore tampoco se quiere acelerar más de lo debido, aunque Francisco comentó ayer que podría volver para el choque de la segunda eliminatoria de Copa del 15 de diciembre, en Salamanca, frente al Unionista. El argentino también ha pasado un resfriado durante los últimos días que ha frenado un poco su trabajo de rehabilitación.

De los lesionados, quien más adelantado va a Josema. El murciano ya realiza trabajo de campo y seguro que para el partido copero estará disponible, incluso podría llegar al encuentro de Liga del próximo sábado (11 de diciembre) en Mestalla, contra el Valencia.

Once inicial definido

Con estas ausencias y viendo los jugadores que el nuevo técnico reservó en la Copa, todo apunta a que el once inicial que juegue esta tarde frente al Cádiz será, prácticamente, el mismo que lo hizo el pasado lunes ante Osasuna.

Edgar Badia estará en la portería, a pesar de la buena actuación de Kiko Casilla en la Copa. El lateral derecho será para el colombiano Helibelton Palacios, que solo disputó 30 minutos frente al Leoia. En el centro de la defensa, Enzo Roco, que ni siquiera se vistió de corto el jueves; y Diego González, que solo jugó el primer el tiempo; formarán la pareja de centrales, con Mojica, que tampoco jugó, en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, todo apunta a que seguirá el doble pivote Mascarell-Marcone, con Tete Morente y Fidel en las bandas. Y la dupla atacante está también muy clara: Los dos Lucas, Boyé y Pérez también fueron reservados en el partido copero y aunque Guido Carrillo se reivindicó con dos goles, seguirá en el banquillo.

Francisco quedó contento con lo que vio por televisión en Pamplona y es poco probable que cambie alguna pieza. Lo que sí que tratará de implantar el preparador almeriense es algunas pequeñas modificaciones tácticas y, sobre todo, quiere a un Elche que no se complique atrás y no cometa fallos a nivel defensivo.