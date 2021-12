Francisco: «No es una final, pero ganar sería muy importante»

Francisco está muy ilusionado con su llegada al Elche y su estreno liguero de esta tarde frente al Cádiz. El técnico almeriense es consciente de que se trata de un encuentro «muy importante» para afrontar el futuro, pero no quiere catalogarlo como una final. «Para el Elche, cualquier partido en Primera División debe ser importante. Las circunstancias dicen que los dos equipos estamos abajo y para los dos va a ser muy importante. Ganar cada partido es un paso importante. Si viniera un rival de Champions diríamos lo mismo. Hemos preparado el encuentro con todos los respetos. Ojalá podamos sacarlo adelante, porque para un entrenador nuevo comenzar con un triunfo es fundamental», afirma.

El nuevo preparador franjiverde asegura que ha visto a la plantilla «enchufadísima», aunque reconoce que es algo normal porque «cuando hay un cambio de entrenador siempre hay una predisposición fantástica. Sabemos qué objetivo tenemos por delante. Todos sabemos el reto que tenemos. Estamos muy contentos por los que formamos este club y entre todos debemos sacar la situación adelante. Hay que poner lo mejor de nuestra parte para sumar tres puntos fundamentales».

Francisco no ha tenido mucho tiempo para preparar el partido del Cádiz en el campo de entrenamiento «porque jugamos el lunes en Liga y el jueves en Copa» y de lo que ha tratado es de dar a sus jugadores nociones a través de charlas y vídeos. «No hemos tenido ese impacto físico, pero sí hemos trabajado con vídeos y comunicando mucho».

Una de sus principales premisas para su primer partido de Liga es mejorar a nivel defensivo. «Tenemos que tener más contundencia, porque se han cometido errores en ciertas zonas del campo que nos han perjudicado mucho. Hemos encajado seis o siete goles por errores individuales de varios jugadores, no de uno solo, y esto tenemos que solucionarlo para intentar tener la portería a cero, que es primordial para lograr nuestro objetivo», avisa.

A nivel ofensivo, el técnico almeriense desea «aprovechar el buen trabajo que ha hecho Fran Escribá» y quiere implantar «algunos mecanismos diferentes». «En campo contrario contamos con grandes futbolistas a los que podemos sacarles más rendimiento que lo conseguido hasta ahora. A la vez debemos controlar las vigilancias en nuestro propio campo. Debemos tener un equilibrio y en eso estamos trabajando».

Un rival difícil

Sobre el Cádiz, destaca que «lo conocemos porque viene de hacer lo mismo, durante varios años, con un mismo entrenador (Álvaro Cervera). Y lo hace fenomenal. Debemos llevar el partido a nuestro terreno. Entendemos y sabemos lo que nos va a hacer y no es fácil contrarrestarle, pese a que viene de unos malos resultados. Es un rival difícil, pero jugamos en casa y nuestra obligación es la de sacar los tres puntos».

El técnico del Elche sabe que el Cádiz suele esperar en su campo para cuando roba la pelota dar zarpazos en ataque. Si embargo, avisa de que «también maneja fases en las que su presión es más alta, según el marcador y en el momento en el que se encuentre el partido. Atrás son muy buenos, defienden bien abajo y en la zona intermedia y nos va a exigir dar más del 100%».

Francisco no quiere dar pista sobre su primer once inicial, pero todo apunta a que jugará con dos delanteros: «Tenemos muy buenos jugadores de ataque, tanto los que juegan como los que no. Debemos ajustarnos al mejor momento de cada uno de ellos. Con Pedro Bigas y Josema fuera de la convocatoria nos ha trastocado algo de lo que íbamos a plantear. Podemos jugar con línea de cuatro o de tres atrás, o dos delanteros, se va a ver un equipo muy ambicioso y, por momentos, agresivo».