El Intercity viaja con su liderato hasta San Miguel

Acomodado en lo extraordinario. Viviendo un momento con tintes imposibles. Haciendo fácil lo menos sencillo: sumar de tres en tres. El Intercity, líder del grupo, lleva diez jornadas seguidas sin perder. De los último 30 puntos, ha cosechado 24. Se deshizo del peso nocivo de septiembre y comenzó un otoño vibrante que le llevó desde la zona de descenso a lo más alto de la clasificación. Con la recuperación del montenegrino Ivan Kecojevic se armó la defensa de tres centrales de Siviero, infranqueable hasta la fecha.

El conjunto alicantino juega esta tarde (17 horas) en Pulpí y, para el técnico argentino, lo que espera en San Miguel será un duelo complejo porque enfrente habrá un bloque compacto que ha encontrado la forma de abandonar los puesto bajos de la tabla clasificatoria. «Será un partido duro y estamos preparados para un escenario que nos va a exigir», indicó en referencia al césped sintético en el que disputa sus encuentros oficiales el Atlético Pulpileño.

Liderar el grupo 5, a juicio de Siviero, es algo coyuntural, pero que no está exento de mérito si se atiende al alto grado de competitividad que reina en él. «El grupo es muy difícil, no hay más que ver el rendimiento que están dando en la Copa del Rey los equipos que juegan en él. Si no estás activo desde el principio, te gana cualquiera», recalca el preparador del conjunto negro.

«No podemos mirar las dinámicas, tenemos que proyectarnos en lo que somos capaces de hacer a lo largo de los 90 minutos. Eso es lo que marca la diferencia. El Pulpileño tiene buenos jugadores en todas las líneas, es un rival complejo que, además de querer ganar porque juega en casa, se enfrenta al líder, y eso es una motivación más para ellos», avisa.

El Atlético Pulpileño, que puso difícil el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey al Castellón, llega a esta cita tras cinco jornadas sin perder en Liga y a solo dos puntos de la zona de promoción de ascenso.

Para este choque, el Intercity no podrá contar con el centrocampista José García por lesión, una baja «sensible», según Siviero, dado que se trata de un titular habitual en el equipo alicantino desde el inicio del campeonato. Sin él, el argentino apostará por Manu Herrera, Kecojevic, Álvaro Pérez, Rofino, Ferroni, Josiel , Miguel Marí, Coco, Enzo Cabrera, Cristian Herrera y Pol Roigè.