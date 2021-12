«Para un nuevo entrenador es importantísimo el primer triunfo»

Francisco Rodríguez, técnico del Elche, llegó a la rueda de prensa posterior a su debut liguero en el Martínez Valero con la voz justa para ofrecer sus primeras impresiones tras la victoria obtenida contra el Cádiz. «Para un entrenador que empieza un nuevo proyecto es importantísimo sumar la primera victoria», valoró el almeriense. «Me quedo con la importancia de los tres puntos, la actitud de los jugadores y la ambición y mentalidad ganadora», añadió.

Pese al sufrimiento provocado por el 2-1 anotado por los gaditanos en el minuto 90, Francisco reconoció que siempre confió en el triunfo. «No se me ha pasado por la cabeza nada que no fuera sumar los tres puntos», aseveró. «Tenemos buenos jugadores, pero debemos ser un equipo cuando no tenemos el balón. Y ese trabajo es de agradecer. Lo he visto en Boyé, Lucas Pérez, Fidel... La primera parte creo que ha sido buenísima, salvo la acción del penalti. A partir de aquí, a seguir creciendo», agregó.

El técnico franjiverde no solo elogió la buena actuación individual de Tete Morente o los dos Lucas sino que se quiso acordar incluso de quienes se quedaron sin minutos, personalizando en el caso de Pablo Piatti. En cuanto a posibles mejoras, Francisco tampoco se mordió la lengua: «A partir de ser solidarios tenemos muy buenos jugadores en la plantilla. Tenemos que ser un equipo para jugar en campo contrario».

El nuevo entrenador franjiverde, ataviado con traje y deportivas blancas, se mostró muy activo en la banda durante todo el encuentro, pasando casi más tiempo fuera del área técnica que dentro de la misma. Francisco pidió cabeza cuando su equipo se perdió en ciertas protestas al árbitro y anduvo especialmente atento a que los jugadores amonestados no vieran la segunda amarilla por una pérdida de atención. Con el pitido final pudo saborear su primer triunfo en el Martínez Valero como preparador del Elche. Mejor inicio, imposible.

Por su parte, el atacante Tete Morente, que ha sido titular en las dos jornadas ligueras posteriores al despido de Fran Escribá, se mostró bastante contundente a la hora de valorar el triunfo de su equipo y el cambio de mentalidad en el grupo que nota en esta última semana.

«Creo que el equipo ha hablado sobre el campo», afirmó de manera tajante. «Francisco nos ha inculcado mentalidad ganadora e intensidad. A partir del trabajo de Escribá, creo que eso se ha notado en el partido contra el Cádiz, sobre todo a la hora de presionar, algo que nos pide el nuevo entrenador», añadió.

Con esta victoria, el Elche pone fin a la mala racha de siete encuentros sin ganar en Liga y enlaza dos triunfos y un empate en los últimos días ante Osasuna, Leioa (Copa del Rey) y Cádiz. Siguiente destino, Valencia.