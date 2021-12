Bigastro acoge este próximo domingo 12 diciembre la IX edición de la Joaquinesca, la tradicional prueba de atletismo popular que la localidad de la Vega Baja recupera después de suspender la edición del año pasado por la pandemia. La Peña Deportiva San Joaquín, en colaboración del Ayuntamiento de la localidad, tienen todo preparado para recibir a los 600 corredores que en menos de un mes agotaron las inscripciones.

A partir de las diez de la mañana, desde el Auditorio Municipal Francisco Grau, Bigastro volverá a vivir una gran fiesta del running

por sus calles a ritmo de rock. Esta edición ha sido "Queen", el grupo elegido y el lema ·We Will Stop You" (Te tendremos). "Será un homenaje a todos los héroes que día a día luchando por todos nosotros para que paremos esta larga y sufrida pandemia", destacan desde la organización.

Habrá dos distancias, una de 5 kilómetros y otra de 10. Los participantes tendrán que cumplir una serie de medidas y protocolos que primarán por la seguridad de los corredores y acompañantes, pero que mantendrá la esencia de la carrera: recorrido llano para poder realizar buenas marcas. Todos los participantes recibirán la tradicional bolsa del corredor y tendrán un gran avituallamiento final con servicio masaje, picoteo, frutas y refrescos. Tampoco faltará el camión de Estrella Levante y su tradicional caldo con pelotas.

Prueba solidaria

Como ha sido en todas sus ediciones, la Joaquinesca se caracteriza por ser una carrera popular solidaria y este año colaborará con la asociación "Acuérdate de Mí", que ayuda a persona con alzheimer y otras demencias; y con la junta local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer (AECC).