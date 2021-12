En Abu Dhabi, este fin de semana se decide el título mundial, aunque van a pasar muchas otras cosas: Raikkonen se despide de la F1, Bottas deja Mercedes y Russell disputa su última carrera con Williams antes de sustituir al finlandés. Eso y más. Pero el intenso pulso que protagonizan Verstappen y Hamilton acapara toda la atención. Y así se ha reflejado en la rueda de prensa habitual del jueves de gran premio. A Fernando Alonso y Carlos Sainz, igual que al resto de la parrilla, les ha tocado jugar a los ‘adivinos’ y pronunciarse sobre la resolución del campeonato.

"Es el final más emocionante posible, pero no me gusta cómo se están polarizando las cosas en las redes sociales, a favor de uno o de otro. Por eso no digo nada, porque si elijo a uno, los seguidores del otro se enfadarían; y al revés. Tengo clara mi opinión pero me la guardo. Ambos han hecho una temporada increíble, los dos están a un gran nivel y espero que el Mundial se resuelva de una forma limpia por el bien del deporte y de la F1 en particular", ha dicho Sainz, siempre diplomático.

Mercedes, superior

Alonso sí se ha mojado: "Max y Lewis acaban primero y segundo todas las carreras este año, porque están a otro nivel; y aquí la cosa se decidirá por décimas. Dependerá del paquete y en ese aspecto parece que Mercedes está algo por delante de Red Bull. Pero Verstappen está pilotando un punto por encima de todos nosotros últimamente. Lo que estaba haciendo en Yeda (Arabia Saudí) antes de irse contra el muro en la calificación fue cosa suya, no del Red Bull", ha analizado el piloto asturiano.

"Los dos son grandes pilotos y están muy bien preparados, son muy profesionales. Mercedes merece el título de constructores porque su coche es superior y Max merece el de piloto. Y no es que yo apoye a Max. Es que todos tenemos nuestra opinión. Y él ha pilotado este Red Bull a otro nivel", ha añadido Fernando en Yas Marina.

George Russell se ha decantado por su futuro compañero y compatriota Lewis Hamilton: “Los dos se merecen ganar el Mundial, por diferentes motivos; Cuando Red Bull tenía claramente el mejor coche, Mercedes y Lewis se las apañaron para acabar ganando tres o cuatro carreras. Y Max ha hecho un gran trabajo todo el año. Ojalá que el campeonato se decida de forma limpia y que gane el mejor, pero yo, lógicamente, prefiero que gane Lewis”.

Sebastian Vettel, que en su día encadenó cuatro títulos mundiales con Red Bull, ha puesto el contrapunto: "Personalmente no me afecta quien gane el Mundial. Da igual si Lewis gana éste o si gana tres o cuatro títulos más. Para mí Michael Schumacher seguirá siendo el mejor de siempre”, considera el alemán, a sabiendas de que Hamilton puede romper el empate a siete coronas con el ‘Kaiser’ en Yas Marina. “Tengo la cabeza limpia; no deseo que gane Max para que Lewis no bata el récord de Michael. Y está claro que yo viví grandes momentos en Red Bull. Mucha gente ya no está en el equipo, pero me alegraría por los que siguen si ganan el título, aunque el de constructores está más complicado. Desde la esfera de los pilotos, ambos se lo merecen; y desde la de los equipos, también", ha resumido.

"Un regalo"

‘Iceman’ Raikkonen en su línea hasta el final, no ha mostrado un gran entusiasmo por el desenlace del campeonato, que eclipsará su despedida. Mejor para él, sin duda. “Sinceramente, quien tenga la mayor cantidad de puntos ganará. No me importa quién gane, pero si tuviera que elegir uno, probablemente diría Red Bull simplemente por ver algo".

Quizá una de las mejores lecturas ha sido la de Daniel Ricciardo, que considera que “este final de Mundial es un regalo para nuestro deporte. Que Max y Lewis lleguen a Abu Dhabi con el mismo número de puntos después de 21 carreras es una historia maravillosa. Un escenario de ensueño. Una batalla campal, la presión no podría ser mayor”.