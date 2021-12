El HLA pide a Covirán recuperar la jornada 12 el 4 o el 5 de enero

El brote de covid detectado en el vestuario del HLA Alicante obligó el lunes a la Federación Española de Baloncesto (FEB) a aplazar los dos próximos partidos de Liga del conjunto lucentino, que tiene que buscar fechas libres en enero para reubicar los duelos correspondientes a las jornadas 12 y 13 de la LEB Oro.

La FEB ha notificado a la directiva alicantina que debe recuperar las dos fechas suspendidas por el coronavirus antes del 21 de enero. La normativa obliga a disputar los choques en el mismo orden en el que estaban programados en el calendario oficial, es decir, el HLA primero tiene que llegar a un acuerdo para cerrar el envite con el Covirán Granada y después con el Leyma Coruña.

La primera propuesta que se le ha hecho llegar a los andaluces es la del 4 o 5 de enero, es decir, entre las jornadas 14 y 15, que tendrán lugar el 29 de diciembre (frente al Gipuzkoa, en el Pedro Ferrándiz, a las 21 horas), y el 8 de enero (contra el Huesca La Magia, en la ciudad aragonesa, a las 18 horas), respectivamente.

Lo más natural es que Covirán dé facilidades para visitar el CT el martes y así no perjudicar la noche de Reyes del día siguiente. Hasta que no se concrete esta cita, no se podrá cerrar la siguiente con el cuadro gallego.

Mientras eso se decide, el equipo, después de añadir al positivo de Pedro Llompart los del entrenador del equipo, Gonzalo García de Vitoria, y el de su preparador físico, Fabio Tarruella, permanecerá en confinamiento domiciliario hasta el viernes. Después, todos los integrantes de la plantilla y los miembros del cuerpo técnico volverán a someterse a pruebas de detección para confirmar que han superado el virus.

Los entrenamientos conjuntos no regresarán hasta la semana que viene, que será cuando el HLA Alicante empiece a preparar su siguiente compromiso liguero, el que le debe medir, si nada se tuerce, con el conjunto donostiarra. La FEB no obliga a los clubes a someter a test periódicos a sus jugadores vacunados. Solo cuando salta la alarma por la aparición de síntomas que revela el propio contagiado, se pone en marcha el protocolo profiláctico, que incluye el aislamiento de los afectados varios días hasta que los resultados de las pruebas arrojen resultados concluyentes en sentido negativo.