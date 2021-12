Salvador Martí, presidente del CF Intercity, ha señalado durante el transcurso de un brindis navideño que ha sido «un año soñado para el club de fútbol con el ascenso a Segunda RFEF y las integraciones de la Fundación Lucentum de baloncesto y del CFI Alicante».

El máximo mandatario del primer club deportivo español en cotizar en Bolsa califica todo lo que ha vivido el Intercity durante el año 2021 que está a punto de finalizar «como un hito». «Estamos en constante crecimiento y así lo reflejan nuestros equipos», dijo Salvador Martí.

El dirigente de la SAD alicantina recuerda que «no empezamos bien, como todos los años, pero estamos creciendo en cada una de las categorías y secciones para intentar conseguir el objetivo que no es otro que el de pelear por el ascenso».

Salvador Martí insistió en que «nuestro objetivo siempre es el mismo, pelear por el ascenso en la categoría que estemos», por lo que el Intercity buscará en 2022 dar el salto a Primera RFEF, el HLA Alicante de baloncesto subir a la Liga ACB y el CFI Alicante que milita en la Regional Preferente ascender a Tercera RFEF.

El Intercity, que acumula tres meses sin conocer la derrota en Segunda RFEF, cierra este año 2021 el próximo domingo en El Ejido con la posibilidad de alcanzar el liderato en la categoría.

«Sé que es difícil, pero estamos acostumbrados a retos y desafíos que eran imposibles», insistió el presidente durante un acto que ha contado con la presencia de los dirigentes, técnicos y una representación de las plantillas que forman parte del grupo deportivo.

«El día que no queramos seguir creciendo no tendré cabida en este club», aseguró el empresario alicantino, quien garantizó que para el Intercity y sus clubes asociados no hay ningún año de transición, estemos en la categoría en la que estemos».

«Además, aunque nos costó arrancar, todos los resultados de los equipos están siendo buenos y están en modo crecimiento», apostilló.

Por último, Martí restó importancia a la «volatilidad» que actualmente tienen las acciones del Intercity, ya que recordó que se trata de valores de «máximo riesgo y no aptas para cardíacos».

«Hasta que no estemos estabilizados en el fútbol profesional será algo normal dentro del mercado de valores», concluyó.