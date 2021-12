José Juan: «Somos el Alcoyano y queremos eliminar a otro grande»

Reconoce que aguantó sin ver las imágenes de la gesta conseguida ante el Levante hasta el día siguiente, pero que apenas pudo pegar ojo de la emoción, los isquios y el madrugón para llevar a sus hijos al cole. José Juan acaparó de nuevo las miradas de medio país tras convertirse en el gran protagonista de la victoria del Alcoyano ante el Levante en la tanda de penaltis en la que detuvo dos. Casi un año después de eliminar al Madrid, el guardameta gallego volvió a tener una intensa resaca cargada de entrevistas a las que atendió con exquisita amabilidad pese al cansancio acumulado. Mañana a partir de las 12.30 horas comenzará el sorteo para saber su rival en la primera semana de enero. Sueña con el Barcelona o el Madrid, pero también con acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey. «Somos el Alcoyano, ahora queremos eliminar a un ‘grande’. Respetamos a todos pero no le tenemos miedo a nadie», afirma el guardameta del conjunto que entrena un Vicente Parras que también se ha convertido en uno de los ídolos de la afición.

José Juan cumplirá 43 años en enero. Su retirada cada vez está más cerca pero cada vez que parece acercarse ese momento llega una nueva gesta. «Así cualquiera se retira», señala el guardameta. «Sé perfectamente que el momento del adiós está cerca. Por eso no me marco ningún tipo de objetivo. Entreno y disfruto», afirma el héroe de El Collao, que espera ansioso el sorteo de mañana aunque consciente de que la meta del Alcoyano es la competición liguera. «Sabemos perfectamente que nuestra lucha es la Liga donde vamos además muy bien. Esto no nos distrae como demostramos el año pasado», zanja José Juan, que hoy regresa a los entrenamientos con el resto del equipo en esta atípica semana.

El portero del Alcoyano detuvo dos penaltis que dieron la clasificación para las siguiente ronda: «Gabri Ribera, entrenador de porteros del equipo, me da información de los lanzadores que puede haber y por dónde pueden tirar. Pero también en todo esto hay un punto de intuición, es un cóctel y en los últimos tiempos se me está dando muy bien».

José Juan se mostró ilusionado ante la posibilidad de quedar de nuevo emparejado con el Madrid, al que eliminaron la pasada temporada. «¿Por qué no?, sería muy bonito ver otra vez al Real Madrid en el Collao. Enfrentarse a un equipo de esa dimensión y más después de lo que sucedió en la pasada edición, en la que los eliminamos en la prórroga, sería algo histórico para un club como el nuestro», admitió el meta que fue el gran héroe de aquella eliminatoria. También le seduce enfrentarse al Celta, donde se formó y llegó a debutar en Primera División en la temporada 2003/04. «Sería muy especial para mí poderme enfrentar al equipo en el que me formé. Mi corazón siempre estará unido al Celta, fueron años muy especiales. No obstante, reconozco que a nuestra afición le guste otro rival. Cualquier grande, ya sea Madrid, Barça, Atlético o Sevilla, sería bien visto», reveló. El ex de Celta, Lugo y Elche, que cumple su tercera temporada en el Alcoyano, comentó sobre la eliminatoria ante el Levante que «los penaltis son siempre una lotería, el jugador siempre tiene ventaja con respecto a los porteros, pero habíamos estudiado bien cómo lanzaba el Levante los penalti. En el último, me la jugué y acerté».

«Estoy muy contento por el equipo y la afición. Después de lo que ocurrió el año pasado, nuestros aficionados se merecían una alegría como la que vivimos anoche. La gente lo celebró con mucho entusiasmo», confesó.

José Juan, que cumplirá 43 años se toma con tranquilidad todos los comentarios que le hacen sobre su edad. «Es algo que me vienen diciendo desde antes de cumplir los 40 años. Me lo tomo con tranquilidad, lo importante es cómo me veo yo y la ilusión que tenga. De momento, en las tres temporadas que lleva en el Alcoyano, club al que llegó procedente del Elche, lo ha jugado todo, incluido la Copa del Rey.

El guardameta del Alcoyano tiene claro que su deseo cuando se retire es ser entrenador de porteros y ya está cogiendo experiencia en la SCD Intango y en el Granja de Rocamora. «Nunca se sabe por donde te va llevar la vida pero me veo más como entrenador de porteros más que de un equipo», señaló José Juan, de nuevo acaparando todos los focos.