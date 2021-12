Otro día grande para el Alcoyano

El Alcoyano conocerá a su rival en la Copa mientras marcha de camino en autobús a La Línea donde juega mañana a las 16 horas el último partido de un año para enmarcar. El sorteo arrancará a las 12.30, hora en la que la expedición blanquiazul estará viajando en autobús. El Madrid o el Barcelona son los preferidos del equipo, aunque también sería visto con buenos ojos un enfrentamiento ante el Sevilla o el Atlético. Con el Levante, han sido cuatro los rivales de Primera División que han desfilado en este 2021 por El Collao en eliminatorias de Copa del Rey entre la pasada y la actual temporada. A comienzos de año pasaron Huesca y Real Madrid, que cayeron, mientras que el Athletic Club logró seguir adelante. También el Elche espera rival en la Copa tras su victoria ante el Unionistas de Salamanca con un gol en propia meta.

El centrocampista del Alcoyano Imanol García indicó que después del «subidón» que ha supuesto eliminar al Levante en la Copa el Rey, deben centrarse en el campeonato liguero y recalcó que solo piensan en sumar tres puntos «importantísimos para nosotros», en el campo del Linense para bar bien el año» y llevarse una victoria que «nos daría mucha fuerza para empezar con confianza en 2022».

El mediocentro navarro, que cumple su primera temporada en el Alcoyano, recordó que la gesta del martes al eliminar a un Primera División no oculta la realidad en la competición liguera, en la que tras una racha de ocho partidos consecutivos sin perder le ha seguido otra de dos derrotas seguidas. «No debemos olvidarnos de ello, lo del Levante fue una pasada pero hemos de centrarnos en ganar al Linense, que encima es el último partido del año», subrayó. Imanol García destacó la importancia de estos tres puntos que dejaría a los de Vicente Parras con 27 puntos en la clasificación.

Por su parte, Vicente Parras Parras dejó claro que ni él ni su vestuario iban a utilizar como excusa para no rendir al máximo nivel en La Línea el cansancio provocado por el esfuerzo extra del pasado martes. «No, no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que mirar para adelante», dijo convencido.

«Está claro que hemos tenido la mala suerte de que nos han llegado algunas lesiones y enfermedades justo en este momento en el que acumulamos muchos partidos y ahí están los casos de Juli, de Jona, que el otro día no pudo salir, Ángel Sánchez que arrastra un proceso gripal...», deslizó. «Seis partidos en tres semanas son muchos, pero nosotros tenemos que salir a competir, dar la cara hasta donde lleguemos». El entrenador desveló que su club había solicitado jugar el domingo. «No sé por qué no podemos jugar el domingo, no sé la causa de que no pudiese jugarse por la mañana».