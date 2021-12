Media punta. Interior zurdo. Falso nueve. Extremo. Medio centro defensivo. Lateral zurdo obligado. En todos sitios. Y en ninguno. ¿Había un Gavi en el Camp Nou¡ ¿O eran 10?. No se sabe todavía, pero la dimensión del majestuoso partido firmado por un niño andaluz, de apenas 17 años, lo eleva a la condición de figura, aclamado como fue por los culés que acudieron al templo. Cada vez son menos. 41.644 aficionados que, por vez primera, en la nueva era anunciada por Xavi dejaron escapar reproches hacia el equipo. Sí, se escucharon pitos. Pitos tras ese minuto trágico en que el Elche marcó dos goles en sendas desastrosas acciones defensivas del Barça. Unido, además, a que a Ter Stegen le tiemblan las manos desde hace semanas. Y ahora hasta los pies.

Pero entonces llegó Gavi, ese niño descarado, irreverente, que juega tan desatado como sus botas -¿para qué hacerse nudos?-, transformó el Camp Nou en un espectáculo visual que tardará en olvidarse. Visual y futbolístico porque asumió toda la responsabilidad de una tarde volcánica que amenazaba otro derrumbe.

Pero él, ajeno al miedo que anidaba en el estadio, pidió el balón para convertirse en el pilar de un equipo depresivo. Firmó un gol con un aire iniestano -ese quiebro con el cuerpo a Enzo Roco-, aunque antes había dejado un control y taconazo, todo en una misma acción, que puso patas arriba el Camp Nou. El gol, con ser maravilloso, no fue lo mejor de Gavi. Ni mucho menos.

"No había marcado un gol en Segunda B y ahora llevo dos con el primer equipo" Nico - Jugador del Barça

Lo influyente fue su capacidad para derribar barreras, sobre todo anímicas, para quebrar al Elche que se creyó, y con toda la razón, con opciones para asaltar al Barça. Entonces, con 2-2, angustiado como andaba el barcelonismo, Gavi agarró la pelota y se dirigió hacia la línea de fondo de la portería ilicitana. Se le acababa el campo. Y el tiempo. Pero tuvo toda la pausa del mundo para mirar sin abrir los ojos hacia atrás para detectar a su compinche. Todos esperaban el centro al primer palo. Todos, menos Gavi.

"¿Qué he pensado? ¡Qué entrase como fuese! Y eso que el control se me ha ido un poco", admitió Nico. "No había marcado ni un solo gol el año pasado en Segunda B y ahora llevo dos", dijo hasta sorprendido el hijo de Fran. Quien continuaba asombrado era Xavi. "El partido de Gavi es espectacular. Sorprende su personalidad con 17 años. Cuando yo tenia 17 todo me costaba más", dijo el técnico azulgrana, salvado en los minutos finales por esa conexión entre Nico y Gavi. Gavi o Nico.

El orden de los factores no altera el producto. Y mientras Nico gritaba extasiado su alegría, Gavi pegaba una patada a la valla de publicidad feliz porque su partido, enorme, soberbio, hasta sobrenatural teniendo en cuenta el complejo y sombrío panorama que se cernía sobre el Camp Nou, halló la justicia poética que merecía.

"Es un espectáculo", decía una y otra vez Xavi. "Ha hecho un partido de sombrerazo. Rebosa personalidad. Es un espectáculo por cómo compite con 17 años. La personalidad le rebosa, el gol, la asistencia, es el futuro del club... Yo he jugado aquí con 18 y estaba muy asustado. Gavi emociona por cómo compite", ha recordado el entrenador azulgrana.

"Hay que volver al modelo. Me cuesta entender porque no se hace el juego de posición. Yo no he estado aquí estos seis últimos años" Xavi - Técnico del Barça

"No es ni mayor de edad y sorprende marcando las diferencias", ha contado Xavi, dolido porque el Barça sigue sin entender el jeugo de posición que él reclama. Quizá el cambio de Frenkie de Jong iba en esa dirección. "Cuesta entender porque no se hace eso, yo no he estado aquí en estos seis años", ha explicado el entrenador.

"Hay que volver al modelo. Se ha perdido", ha sentenciado Xavi. Mientras se pierde siempre queda Gavi para recordar el camino.