La San Silvestre más festiva recorre Alicante

Alicante pudo celebrar la San Silvestre pese a que en los últimos días se suspendieron varias pruebas por el repunte de contagios de covid. Finalmente, el Ayuntamiento decidió seguir adelante pese a todo y el evento se disputó con todas las medidas posibles de protección.

Como en las últimas ediciones, más de un millar de participantes salieron a la calle para completar un recorrido de 4,5 kilómetros por el centro de la ciudad. Lo recaudado por esta Carrera Solidaria de Navidad Alicante 2021 fue íntegramente destinado para el Club Sportiu Aquarium Alacant Federación de Asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Alicante.

El recorrido constó de una única vuelta a un circuito de aproximadamente 4,5 km que transcurrió por las calles del centro de Alicante. La carrera no fue cronometrada, por lo que no se publicó una clasificación general una vez concluida la misma. Recibieron trofeo los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en carrera a pie y los mejores disfraces individuales y colectivos. El concejal de Deportes, José Luis Berenguer, recordó que «desde la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, seguimos apostando decididamente por el deporte popular y como no podía ser de otra manera en estas fechas navideñas, también apostando por su carácter más lúdico y familiar». Los disfraces y el buen ambiente marcaron esta edición de la prueba que comenzó con puntualidad a las siete de la tarde. Muchos participantes optaron por realizar el recorrido con patines. Ambiente familiar en la prueba alicantina.