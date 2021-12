The Ocean Race 2022-23 visitará nueve emblemáticas ciudades internacionales durante un período de seis meses, y la primera etapa comenzará en Alicante el 15 de enero de 2023. La salida de la 14ª edición de The Ocean Race tendrá lugar tras el período de vacaciones de Reyes, y las dos flotas (los IMOCA con foils y los monotipos VO65) competirán a los largo de las 32.000 millas náuticas (60.000 km) de la vuelta al mundo en categorías separadas.“La nueva ruta y el calendario actualizado de The Ocean Race 2022-23 aseguran seis intensos meses de regatas por todo el mundo y serán un desafío para los mejores regatistas y equipos que solo The Ocean Race puede ofrecer", dijo Phil Lawrence, el director de regata.

“Hemos incluido la etapa más larga de la historia del evento, que llevará a la flota durante tres cuartas partes del recorrido alrededor de la Antártida y, por primera vez, la regata comenzará y terminará en el Mediterráneo”, añadió. “Los ganadores de esta edición de The Ocean Race deberán demostrar una habilidad extrema, una gran consistencia en todo tipo de condiciones marítimas y resiliencia ante los inevitables reveses que encontrarán. Va a ir más allá de cualquier situación que hayan encontrado en cualquier otra competición”, concluyó Lawrence. La primera etapa es un sprint de 1.900 millas náuticas desde Alicante a Cabo Verde, la primera vez que la regata se detiene en el archipiélago africano. Históricamente, la flota ha navegado cerca de las islas en su camino hacia el sur por el Atlántico. Mientras esté en Cabo Verde, The Ocean Race participará en su famosa Semana del Océano, que tiene un claro enfoque en temas de sostenibilidad locales e internacionales. La etapa 2 comenzará el 25 de enero y las flotas cruzarán el ecuador y bajarán hacia el sur para llegar a Ciudad del Cabo, en la duodécima vez que la regata se detiene en el extremo sur de África, lo que la convierte en la escala más visitada en esta edición del evento. Esta será también la primera de las tres paradas donde los barcos se sacarán del agua para su mantenimiento. La siguiente es una etapa récord, la más larga en los 50 años de historia del evento, un maratón de un mes y 12.750 millas náuticas hasta Itajaí (Brasil). Siguiendo la tradición de The Ocean Race, esta etapa llevará a los regatistas de los IMOCA y los VO65 hasta las zonas conocidas como los Cuarenta Rugientes y los Cincuenta Aullantes del Océano Sur. Dejarán la Antártida a su derecha y pasarán por los tres grandes cabos del sur (el cabo de Buena Esperanza, el cabo Leeuwin y el cabo de Hornos) por babor, sin parar en ninguno de ellos, por primera vez en la historia. Habrá otra parada con mantenimiento en Itajaí, Brasil, después de esta épica etapa del sur antes de que se reanude la competición hacia el norte, a través de los doldrums (zona de calmas ecuatoriales), del ecuador y hasta Newport, Rhode Island, en la costa este de los Estados Unidos. Desde allí, la regata regresa a Europa, con una etapa transatlántica hasta Aarhus (Dinamarca), seguido de un punto de paso (fly-by) en Kiel (Alemania), en el camino hacia La Haya (Países Bajos). Finalmente, la última etapa- la Gran Final- finalizará en Génova (Italia), en pleno Mediterráneo. The Ocean Race 2022-23 - Calendario Por confirmar - Etapa(s) Prólogo: septiembre a diciembre de 2022 Alicante - Salida de la etapa 1: 15 de enero de 2023 Cabo Verde - ETA (fecha estimada de llegada): 22 de enero; Salida de la etapa 2: 25 de enero Ciudad del Cabo, Sudáfrica - ETA: 9 de febrero; Salida de la etapa 3: 26/27 de febrero (por confirmar) Itajaí, Brasil - ETA: 1 de abril; Salida de la etapa 4: 23 de abril Newport, RI, EE.UU. - ETA: 10 de mayo; Salida de la etapa 5: 21 de mayo Aarhus, Dinamarca - ETA: 30 de mayo; Salida de la etapa 6: 8 de junio Kiel, Alemania (punto de paso - fly-by) - 9 de junio La Haya, Países Bajos - ETA: 11 de junio; Inicio de la etapa 7: 15 de junio Génova, Italia - La Gran Final - ETA: 25 de junio de 2023; Regata costera: 1 de julio de 2023