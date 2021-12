La confirmación internacional de Paula Arcos

Paula Arcos Poveda (Petrer, 21-12-2001) ha sido una de las grandes sensaciones del Mundial de balonmano femenino que se ha disputado en España. Era la benjamina de las «Guerreras», pero, a pesar de sus 20 años recién cumplidos, ha demostrado carácter, personalidad, fuerza, valentía y, sobre todo, calidad.

Fue elegida MVP (mejor jugadora del partido) en el encuentro crucial de cuartos de final frente a Alemania, que abrió, de par en par, las puertas a la selección española para luchar por las medallas. Las derrotas frente a dos de las principales potencias mundiales, como son Noruega, que se ha proclamado campeona mundial, o Dinamarca, ha dejado al combinado nacional español con un «amargo» cuarto puesto. Pero España ha demostrado que vuelve a estar en la élite de balonmano femenino.

Paula Arcos, que el pasado mes de junio ya estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha tenido en este Campeonato del Mundo su confirmación internacional y los expertos le han señalado como una de las pilares de presente y de futuro en las «Guerreras».

La joven jugadora comenzó a jugar en las filas del Club Balonmano Petrer, en el que desde muy pronto ya destacó. En edad cadete, la fichó el Club Balonmano Elche, con el que debutó en División de Honor con solo 15 años. En el conjunto ilicitano fue dos veces campeona de España por equipos en categoría juvenil y campeona de España de selecciones territoriales con la selección valenciana, siendo elegida mejor jugadora en ambos torneos.

Fue avanzando etapas de forma fulgurante, siendo internacional en las categorías inferiores de España, con las que disputó el Mundial de Polonia y el Europeo de Hungría. Tras tres temporadas en el Elche, su paisano y actual seleccionador nacional, José Ignacio Prades, que la conoce perfectamente desde niña, la reclutó para al Atlético Guardés, donde cumple su segunda temporada y la campaña pasada fue elegida mejor jugadora de la Liga Guerreras-Iberdrola.

Debutó con la selección española absoluta el pasado mes de abril, contra Dinamarca, con solo 19 años. Disfrutó de la experiencia en los Juegos Olímpicos y en este Mundial, en Torrevieja, muy cerca de su Petrer natal; y en Granollers, ha brillado con luz propia.

A pesar de no haber conseguido una medalla y del amargor que siempre deja un cuarto puesto, Paula Arcos se muestra «muy contenta» por el papel de la selección española. «El equipo ha hecho un gran trabajo y hemos conseguido llegar a la ronda final. Perdimos las semifinales y el tercer y cuarto puesto contra Noruega y Dinamarca, que son rivales con un gran potencial y muy fuertes físicamente, pero España plantó cara hasta el final y ante cualquier rival».

La jugadora petrerina no ve inaccesible a las noruegas, a Francia y a las danesas, que son las que han subido al podio en el Mundial. «En los Juegos de Tokio le plantamos cara a Francia y a Dinamarca le ganamos. No creo que sean inaccesibles. Hemos demostrado que la selección española puede codearse con las mejores».

Muchos minutos y revulsivo

Arcos asegura que «no esperaba jugar tantos minutos» en el Mundial. Pero, José Ignacio Prades sabía de su potencial y sus características y la ha utilizado como revulsivo en la primera rotación. A sus 19 años- cumplió el martes 20-, ha mostrado un gran desparpajo jugando en las tres posiciones de la primera línea: lateral izquierda, central y lateral derecha. En defensa, actuaba como avanzada en el 5-1 o al lado del extremo en el 6-0. «He intentado dar el 100% y estar siempre al lado de las compañeras para cuando no podían hacer algo ayudarlas. Era un Mundial muy especial, el primero para mí y al lado de mi casa».

La sensación de las «Guerreras» también muestra su humildad cuando se le recuerdas que en el encuentro crucial de cuartos de final contra Alemania fue elegida mejor jugadora del partido. «Eso fue un detalle, pero fue el premio para todo el equipo, que realizó un gran encuentro. Lo importante fue que logramos ganar y clasificarnos para las semifinales».

La petrerina no se pone topes en su carrera, pero es consciente de que va a tener que «trabajar mucho» para mantenerse en la élite. «Sé que ahora es muy fácil hablar cosas buenas de Paula Arcos, pero yo siempre he intentado dar guerra y hacer las cosas bien. Sé que esto es una carrera de fondo y tengo muy claro que me tengo que cuidar mucho para no tener lesiones y trabajar duro para continuar creciendo, ser mejor jugadora e ir logrando objetivos».

A pesar de todos los elogios que está recibiendo del mundo del balonmano y del deporte en general, Arcos tiene «los pies en el suelo». «Lo tengo muy claro, porque son unos valores que siempre me han inculcado mis padres desde muy pequeña. No olvidarme de lo que me ha costado y del trabajo y de los esfuerzos que he tenido que realizado. Tengo muy claro que debo tener los pies en el suelo, ser humilde y trabajar duro para continuar mejorando», sentencia.