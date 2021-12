José Ignacio Prades: «Espero que el Mundial sea un punto de inflexión para enganchar a la gente al balonmano femenino »

Fue el elegido para sustituir a Carlos Viver en el banquillo de la selección española de balonmano femenino después de los malos resultados de los Juegos Olímpicos del pasado verano en Tokio. La misión no era fácil porque España afrontaba, por primera vez en su historia, un Campeonato del Mundo en casa, con la responsabilidad que ello conlleva. Pero José Ignacio Prades Pons (Petrer, 1974) ha sabido dar el impulso para que todos los aficionados se vuelvan a enganchar a sus «Guerreras». Ahora espera que toda la repercusión que ha tenido el Mundial sirva para relanzar el balonmano femenino en España y en la provincia de Alicante, que siempre ha tenido grandes equipos en la élite.

¿Qué balance hace del Mundial que acaba de finalizar? .

Creo que es bastante bueno y, sobre todo, positivo, porque el grupo ha competido muy bien, las jugadoras han dado el máximo cada vez que saltaban a la pista, la afición nos ha apoyado también al máximo y creo que la imagen que hemos dado ha permitido enganchar a la gente. Y eso tiene un valor incalculable.

La pena ha sido, después de ganar los primeros siete partidos y llegar a semifinales, no poderle poner un broche brillante con una medalla...

Sí. Todo el mundo, cuando alcanzamos las semifinales, soñaba con conseguir una medalla. Pero, al menos, lo hemos intentado. En semifinales, frente a Noruega, en un partido muy complejo y ante un rival que ha sido el campeón, le aguantamos durante 42-45 minutos. Luego, en el encuentro por el bronce frente a Dinamarca las cosas no salieron al principio, intentamos hacer un planteamiento diferente, con un juego abierto para tratar de contrarrestarlas y nos desenganchamos un poco. Eso nos castigó a nivel mental y en el juego y no fuimos capaces. Pero sería un error quedarse con los dos últimos partidos. Creo que hay que ver las cosas como han salido desde el principio, no solo por los resultados, sino por las sensaciones que ha trasmitido el grupo.

¿Tanta diferencia hay con países como Noruega, Francia o Dinamarca, que son las que han subido al podio? ¿Son inaccesibles?.

Diferencia sí que hay. Tanto como inaccesibles no, porque esto es deporte y a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero hay que ser realistas y tener los pies en el suelo. Hemos peleado contra selecciones en las que todas sus jugadoras están en equipos que están jugando en la Champions. Nosotras tenemos otras características, como es el carácter, somos rápidas, inteligentes y un equipo que compite bien y muerde en defensa. El reto es continuar mejorando para, algún día, intentar competir como ellas.

Por lo menos, España ha demostrado, después del fiasco de los Juegos Olímpicos de Tokio que vuelve a estar en la élite...

Bueno sí, pero, como he dicho antes, hay que tener los pies en el suelo, porque se han quedado fuera de las semifinales selecciones como Suecia, Países Bajos, que fue el anterior campeón del Mundo; Rusia u otros equipos europeos como Hungría, Alemania, Rumania o, incluso Croacia, que en el anterior Europeo fue medalla de bronce. Son todos selecciones que estamos en el mismo saco y , de ganar a perder, depende de que tengas un buen día o no. Lo que espero es que este Mundial nos haya servido de experiencia, confiar en los valores que tenemos, en las cosas que hacemos y en nosotros mismos. Hemos demostrado que somos un grupo fuerte y muy competitivo.

A nivel personal, se estrenaba como máximo responsable de la selección española absoluta. En su primera gran competición ha demostrado que ha cumplido con nota llevando a España a unas semifinales de un Mundial...

No me he plantee este Mundial como ningún examen personal. Ya dije cuando me nombraron seleccionador que lo concebía con el objetivo de disfrutar y, en ese sentido, he disfrutado mucho, tanto yo como todo el cuerpo técnico. Además, hemos jugado en España, en Torrevieja, muy cerca de mi casa, y en Granollers y el público ha estado fantástico, apoyando en todo momento y estando al lado de nuestras Guerreras. En ese sentido, estoy más que satisfecho y orgulloso, porque he disfrutado.

¿Puede que este Mundial sirva punto de inflexión para ayudar a promocionar el balonmano en España y en la provincia de Alicante, que se ha volcado con el equipo en los partidos que se han disputado en Torrevieja?

Espero que sí. Ojalá que sea un punto de inflexión para toda la gente que se ha enganchado a las Guerreras por televisión y en la provincia de Alicante acudiendo a los encuentros en Torrevieja, donde se vivió un ambiente magnífico y realizamos las dos primeras fases de forma inmaculada. Espero que sirva para relanzar el balonmano femenino y para que en la provincia sigan y aparezcan otros equipos top, como han existido durante mucho tiempo. Y para que muchas niñas se enganchen y puedan disfrutar de nuestro deporte y que el balonmano tenga cada vez más repercusión en los medios de comunicación y tenga más visibilidad.

Ha habido una jugadora que ha sido una de las sensaciones del Mundial como ha sido Paula Arcos. La conoce perfectamente, porque es de Petrer también, y la fichó hace dos temporadas para el Atlético Guardés, que es el equipo que dirige en la Liga Guerreras-Iberdrola. ¿Qué nos puede de decir de Paula?

No me gusta resaltar a una sola jugadora a nivel individual, porque parece que lo que hayan hecho el resto tenga menos valor. Quizás con Paula, por su juventud, nadie contaba con ella y le haya sorprendido a quien no la conocía. A nosotros no nos ha sorprendido porque la conocemos y tengo la suerte de tenerla en el Atlético Guardés. Es una jugadora que lleva una línea muy buena, que puede seguir creciendo mucho, muy trabajadora y, sobre todo, que es muy importante, es una chica que tiene la cabeza muy bien puesta.