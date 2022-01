El Alcoyano roza otra proeza

No pudo ser aunque estuvo muy cerca. Dos goles de rebote del Madrid evitaron que el Alcoyano escribiera otra página de oro en su historia y eliminara al conjunto blanco por segundo año consecutivo. Los blanquiazules firmaron otro encuentro exquisito, luchado hasta el final y en varios momentos dejando a su rival contra las cuerdas, pero el gol de Militao en la única ocasión de peligro del Madrid en la primera parte y dos goles tocados por la fortuna de Asensio e Isco acabaron con el sueño de estar en el bombo de los octavos de final. Fue un gran partido del Alcoyano que empató con un golazo de Dani Vega que dejó tocado durante unos minutos al equipo de Ancelotti hasta que llegaron los goles de rebote para aniquilar cualquier esperanza.

La propuesta de Parras fue elogiable. Un feroz ataque, presión en todas las líneas y defensa cerrada que desconcertó a los blancos y no les permitía pensar más allá del medio campo. Ese nivel de juego no era fácil de mantener físicamente y a medida que pasaban los minutos el juego se fue diluyendo aprovechando el Madrid para gozar de superioridad. Pero ni así lo tuvo fácil el equipo madridista y le tocó sufrir hasta que su calidad acompañada por dosis de fortuna le dieron el pase en El Collao.

El Alcoyano no se arrugó ante un Madrid que lo pasó verdaderamente mal en la primera parte ante el asedio al que le estaba sometiendo su rival. Los de Parras firmaron 45 minutos brillantes solo enturbiados por el gol de Militao que aprovechó el único error del Alcoyano dejándole libre de marca en un córner en la recta final de la primera parte. Fue un balón de oxígeno para un Madrid que encontró a su salvador en Lunin. El guardameta blanco tuvo que sacar su mejor versión para evitar un nuevo sonrojo en El Collao. El primer aviso llegó a los tres minutos con un buen disparo de Dani Vega que desvió Lunin poco antes de que Camavinga evitara un gol seguro del Alcoyano.

El conjunto local atacaba con todo, presionaba, se replegaba en décimas de segundo y forzaba numerosas pérdidas en el centro del campo. Antón y Mourad fueron un quebradero de cabeza para Militao y Alaba, que debían multiplicarse para evitar un peligro que era constante. Andy también protagonizó acciones de mérito, especialmente una jugada individual con disparo final que acabó en un lateral de la portería. Minutos después el jugador alicantino también obligó a actuar al guardameta blanco con un córner sacado de forma magistral.

El robo de balones del Alcoyano era constante así como el dominio en el juego, pero el Madrid fue más efectivo y anotó la única ocasión que tuvo en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, el encuentro entró en un escenario distinto. El Madrid comenzó dominando y a los cinco minutos llegó el primer aviso con un potente disparo de Alaba que no encontró puerta. La presión ahora la ejercía el conjunto blanco y el Alcoyano no encontraba la fluidez de la primera parte. Parras busca soluciones con un triple cambio con la entrada de Raúl, Juli e Imanol por Blanco, Andy y Miranda. Un gol podía cambiarlo todo y así fue. La reacción fue casi inmediata con el golazo de Dani Vega en una gran jugada tras pase de Mourad dejando sentado a Casemiro y Militao y enviando el balón por la escuadra. Explosión de alegría en El Collao con el empate del Alcoyano. El gol le dio alas al equipo local que tuteaba de nuevo al Madrid.

Pero la suerte no estuvo de lado del conjunto de Parras que sentenció el partido con dos rebotes. El primero con el gol de Asensio en el 76’, que disparó tras una gran jugada y el balón encontró el cuerpo de Raúl despistando a José Juan que no pudo hacer nada para evitar el 1-2. Tan solo dos minutos después y con el Alcoyano aturdido, Isco aprovechó un fatal despeje para finiquitar el encuentro. Poco más pudo hacer el equipo blanquiazul ante un Madrid que llegó a pasarlo mal en varias fases del encuentro. La fortuna se alió con el conjunto blanco aunque el Alcoyano nunca se rindió y buscó el segundo gol hasta el pitido final. No llegó pero el mérito del conjunto de Parras es mucho y así se lo reconoció el público que llenó el estadio. Con una fuerte ovación despidió la afición a su equipo. Ahora toca cambiar de nuevo el chip y centrarse en la Liga. Cabeza muy alta para un Alcoyano ejemplar que ha vuelto a hacer soñar.