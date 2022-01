Indignación y susto en el Benferri-Novelda tras desplomarse un jugador

Pudo haber sido una tragedia pero finalmente se quedó en un gran susto. Todo transcurría con normalidad en el Benferri-Novelda, encuentro de la jornada 15 de Preferente hasta que en el minuto 42 un fuerte balonazo impactó en el rostro del futbolista verdiblanco Adam. El jugador se desplomó perdiendo la conciencia dando pie a minutos de gran dramatismo. El árbitro suspendió el partido y el jugador fue asistido rápidamente por miembros de ambos equipos pero la tardanza de la ambulancia en llegar fue generando cada vez más nerviosismo. "Llamamos al centro de coordinación de Asisa siguiendo los protocolos de la Federación, pero la ambulancia tardó más de 40 minutos y no estaba medicalizada", señaló Santiago Sánchez, delegado del Novelda. "Ante ello llamamos al 112 y después de unos minutos llegó otra ambulancia y esta vez sí que estaba preparada", añadió el delegado, que no dudó en insistir que "pudo haber sido una tragedia". "Hay que revisar todos los protocolos porque alguna vez pasará alguna desgracia", señala Santi, ya más relajado. Por fortuna, todo quedó en susto y Adam fue dado da alta pasadas las cinco de la tarde. El encuentro se reanudará este martes. "Ha sido un susto pero ya me encuentro muy bien", señaló el propio jugador nada más salir del Hospital. "Lo último que recuerdo fue cuando me golpeó el balón y caí el suelo", pronunció Adam, que por fortuna todo quedó en un golpe por el balonazo.