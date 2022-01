Intercity y La Nucía eligen un mal día para empatar

Nunca un empate que permite cerrar las respectivas mejores primeras vueltas en la historia de dos clubes les pudo dejar un regusto tan amargo como el firmado por Intercity y La Nucía. Con el honorífico título de campeón de invierno en juego, ambos equipos sumaron un punto que puso el liderato en bandeja al Hércules. Los blanquiazules no desaprovecharon la oportunidad y cierran la primera vuelta al mando del grupo 5 de Segunda RFEF. La Nucía e Intercity completan el trío de cabeza que ejemplifica el dominio de la provincia en estos primeros meses de competición.

El palo fue mayor para el conjunto dirigido por César Ferrando, que se vio con el traje de líder puesto para la hora de comer. Era el broche a una primera vuelta casi perfecta, exceptuando las dos derrotas consecutivas de noviembre. Las buenas noticias se acumulaban gracias al joven Borja. El último en llegar, casi de manera inesperada, abrochaba con el 0-1 el primer puesto a mitad de Liga. Sin embargo, una pifia de todo un veterano como Mariano ponía en jaque el objetivo. Una absurda expulsión revitalizaba al Intercity, que no desaprovechó al menos la oportunidad de mantener vigente su impresionante racha sin perder y empató el partido.

Las bajas en la vuelta a la competición provocaron un cambio táctico en el esquema de Gustavo Siviero. Sin Rofino y dando entrada a Éric Jiménez, la línea de tres centrales y dos carrileros mutó a cuatro defensores. Ferroni mantuvo su presencia ofensiva en la izquierda, aunque a Binu le afectó más la variante.

El Intercity comenzó el duelo abusando de balones largos, sin precisión. La primera ocasión, que no llegó a disparo, se produjo casi por accidente. Un despeje se convirtió en una asistencia a Benja, que no pudo definir bien y se enredó primero en el control y luego en un recorte.

La igualdad se rompió gracias al más joven sobre el césped. La Nucía mostró una vez más que el lobo más peligroso es el que tiene piel de cordero. En esta tesitura, los de Ferrando se manejan a la perfección. Firmes atrás, hay momentos en los que no parecen tener presencia ofensiva. Sin embargo, a la mínima clavan el colmillo en su oponente.

Borja, tercer gol

Así, un centro desde la izquierda lo bajó Mariano, dejando el esférico en la frontal del área. Ahí llegó Borja, la aparición más destacada en esta primera vuelta de Segunda RFEF. El chaval le pegó perfecto al balón y Manu Herrera no pudo hacer nada.

Parecen buenos tiempos para confiar en los jóvenes en un deporte como el fútbol, tan habituado a devorar mitos adolescentes. Algunos clubes lo hacen porque no hay más remedio, ante crisis económicas que impiden otro tipo de proyectos. Curiosamente, en La Nucía ha ocurrido todo lo contrario. Borja ha aparecido en momentos de bonanza. La apuesta de Ferrando por este chico de Benidorm, que irrumpió a finales de noviembre, directo al once titular, sigue más que justificada: cinco partidos, tres goles.

El gol sentó mal al Intercity, que no tuvo capacidad de reacción. Los nucieros cerraron bien la banda de Ferroni y Cristian no fue capaz de tomar el mando, acumulando pases erróneos. El propio Borja tuvo otra ocasión para el doblete, pero su remate lo detuvo Manu en dos tiempos. Al descanso, a Siviero le tocaba buscar la fórmula para no perder el duelo.

Su idea fue doblar la cantidad de delanteros, retirando a Éric y dando entrada a Cabrera. El nuevo atacante tuvo la primera, con un remate alto, pero La Nucía pasó a mandar, con Borja, Manu Viana y Javi Martín liderando los ataques. Romera, tras una buena acción colectiva, tuvo el 0-2 pero se topó con el travesaño. El «Plan B» de Siviero no funcionaba.

El primer renglón torcido para Ferrando llegó con la expulsión de Mariano, que se excedió en el ímpetu al presionar a Josiel y le cazó por detrás. El colegiado no dudó y le mostró la roja directa, apenas protestada. La Nucía se quedaba con diez por una acción sin peligro que ocurría a años luz de la portería de Jaume. Parecía algo inconcebible para un equipo que apenas concede errores propios y suponía una puerta al optimismo del Intercity, maltrecho hasta ese momento.

Al instante, el ilusionante Borja abandonó el campo para dejar su sitio a Fofo y la orden nuciera pasó a ser la de resistir a toda costa. El Intercity, por su parte, sacó más material ofensivo con Viguera y Alemán.

Los locales se vinieron arriba y no tardaron en igualar el choque. Lo hizo Viguera, al empalmar un rechazo tras centro desde la derecha de Pol Roigé. Incluso quedaba tiempo para pensar en una remontada exprés, pero La Nucía defendió bien, salvo en una internada de Ferroni en la que el lateral argentino remató muy cruzado. La última la tuvo Fofo, con un tímido tiro que fue a las manos de Manu Herrera.

El punto sumado cierra una gran primera vuelta tanto para La Nucía como para el Intercity, pero dejó el liderato en bandeja al Hércules. Ambos eligieron un mal día para empatar.