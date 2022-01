Intercity y La Nucía sirven en bandeja de plata el liderato al Hércules (1-1)

Tablas amargas en el derbi alicantino en el que se ponía en juego el honorífico título de campeón de invierno del Grupo 5 de Segunda RFEF. O, al menos, hasta que el Hércules juegue su partido frente al colista Marchamalo. La igualada entre Intercity y La Nucía deja a los hombres de César Ferrando como líderes provisionales. Sin embargo, un triunfo herculano les hará ceder el testigo. Los visitantes, que se adelantaron por mediación de Borja y tuvieron el control del duelo, se vieron castigados por la absurda expulsión de Mariano a veinte minutos del final. El Intercity se creció, empató y mantuvo intacta su racha sin perder, que alcanza los 14 partidos.

Las bajas en la vuelta a la competición tras el parón navideño provocaron un cambio táctico en el esquema más habitual de Siviero. Sin Rofino y dando entrada a Eric Jiménez en el once, la línea de tres centrales y dos carrileros atrás mutó a cuatro defensores. Ferroni mantuvo su presencia ofensiva en la izquierda, aunque a Binu le afectó más la variante.

El Intercity comenzó el duelo abusando de balones largos, sin precisión. La primera ocasión, que no llegó a disparo, se produjo al cuarto de hora y casi por accidente. Un despeje de los «hombres de negro» se convirtió en una asistencia a Benja, que no pudo definir bien y se enredó primero en el control y luego en un recorte.

La igualdad del choque se rompió gracias al más joven sobre el césped. La Nucía mostró una vez más que el lobo más peligroso es el que tiene piel de cordero. En esta tesitura, los de Ferrando se manejan a la perfección. Firmes atrás, hay momentos en los que no parecen tener presencia ofensiva. Sin embargo, a la mínima clavan el colmillo en su oponente.

Así, un centro desde la izquierda lo bajó Mariano, dejando el esférico en la frontal del área. Ahí llegó Borja, la aparición más destacada en esta primera vuelta de Segunda RFEF. El chaval le pegó perfecto al balón y Manu Herrera no pudo hacer nada. La apuesta de Ferrando por este chico de Benidorm, que irrumpió a finales de noviembre, directo al once titular, sigue más que justificada: cinco partidos, tres goles.

A escasos días de entrar en la veintena, Borja hizo lo que parecía imposible, marcarle un tanto al Intercity como local. La racha de imbatibilidad se detuvo al octavo partido, tras 655 minutos sin que Manu Herrera sacara un balón de su portería. En Santa Pola fue el primer tanto concedido por los alicantinos, ya que en sus cuatro anteriores compromisos en el «exilio» dejaron la portería a cero.

El gol sentó mal al Intercity, que no tuvo capacidad de reacción. Los nucieros cerraron bien la banda de Ferroni y Cristian no fue capaz de tomar el mando, acumulando pases erróneos. El propio Borja tuvo otra ocasión para el doblete, pero su remate lo detuvo Manu en dos tiempos. Al descanso, a Siviero le tocaba buscar la fórmula para no perder la opción de acabar líder la primera vuelta.

De larguero a expulsión y empate

La idea del técnico argentino fue doblar su cantidad de delanteros, retirando a Eric y dando entrada a Enzo Cabrera. El nuevo atacante tuvo la primera, con un remate alto, pero La Nucía pasó a tomar el mando del choque, con Borja, Manu Viana y Javi Martín liderando los ataques. Romera, tras una buena acción colectiva, tuvo el 0-2 pero se topó con el travesaño. El «Plan B» de Siviero no funcionaba.

El primer renglón torcido para Ferrando llegó con la expulsión de Mariano, que se excedió en el ímpetu a la hora de presionar a Josiel en una salida de balón y le cazó por detrás. El colegiado no dudó y le mostró la roja directa, que el delantero incluso asumió. Al instante, el ilusionante Borja abandonó el campo para dejar su sitio a Fofo y la orden nuciera pasó a ser la de resistir a toda costa. El Intercity, por su parte, sacó más material ofensivo con Viguera y Alemán.

Los locales se vinieron arriba al verse en superioridad numérica y no tardaron demasiado en igualar el choque. Lo hizo Viguera, al empalmar un rechazo tras centro desde la derecha de Pol Roigé. Aún quedaba tiempo para pensar en una remontada exprés, pero La Nucía defendió bien, salvo en una internada de Ferroni en la que el lateral argentino remató muy cruzado. La última la tuvo Fofo para los visitantes, con un tímido tiro a las manos de Manu Herrera. El punto sumado cierra una gran primera vuelta para La Nucía e Intercity, pero sirve en bandeja de plata el liderato al Hércules.