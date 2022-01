Nadal estrena su palmarés de 2022

El tenista español Rafa Nadal conquistó ayer el título del torneo de Melbourne (Australia), de categoría ATP 250 y preparatorio para el Abierto de Australia, después de superar en la final al estadounidense Maxime Cressy por un resultado de 7-6(6) y 6-3. Su oponente ofreció batalla, pero no pudo evitar que el balear alzase su trofeo número 89 en el circuito profesional de la ATP.

De esta manera, el número seis del mundo suma 19 temporadas consecutivas ganando al menos un título, todo después de cinco meses de ausencia para recuperarse de una lesión en el pie que le privó de participar en los Juegos Olímpicos y después de haber superado el coronavirus hace apenas unas semanas.

Sin embargo, el de Manacor tuvo que sudar en la Rod Laver Arena, donde a partir del 17 de enero se disputará el Grand Slam oceánico, para doblegar a un Cressy que sobrevivió a las cinco bolas de break del español durante el primer set y que forzó la disputa del tiebreak. En él, Nadal se mostró más solvente y consiguió adjudicarse el parcial.

En la segunda manga, después de un intercambio de roturas antes del ecuador, el exnúmero uno del mundo ganó los tres últimos juegos para cerrar la final número 125 de su carrera en una hora y tres cuartos.

En su semana de regreso, Nadal ha sumado cuatro partidos (un dobles y tres individuales) y alrededor de siete horas de juego, un buen test para afrontar el Abierto de Australia, donde aspira a su primer título desde 2009 y a conquistar su 21º «grande», que le convertiría en el jugador con más títulos de la historia en la categoría.

Con este título, el mallorquín es el cuarto jugador con más títulos individuales masculinos (89) de la Era Abierta, solamente por detrás de Ivan Lendl (94), Roger Federer (103) y Jimmy Connors (109).

Tras su triunfo, Nadal destacó durante su discurso en pista en Melbourne la importancia de su victoria en la final de dicho torneo después de haber pasado por «momentos complicados», como su lesión en el pie y haber sufrido el coronavirus recientemente. «Estoy volviendo después de vivir algunos momentos complicados, así que no puedo estar más contento por tener un trofeo en mis manos. Para mí significa todo este momento», declaró tras su triunfo.

«Esta pista (la Rod Laver Arena) siempre ha sido muy especial para mí. Aquí he vivido momentos increíbles», confesó el balear. «El nombre de esta pista es muy especial para todos, incluso más gracias al ambiente que creáis todos vosotros. No os puedo agradecer lo suficiente todo el apoyo que siempre me dais. He vivido muchas emociones aquí y estoy deseando jugar ante vosotros en unos días», le dijo al público presente en las gradas.

Por último, Nadal tuvo unas palabras de cariño hacia Cressy, que en semifinales eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov y ha sido la revelación del torneo. «Ha sido un gran inicio de temporada para ti, te deseo lo mejor para la temporada y tu carrera. Tu estilo prevalecerá. Es algo que traes de vuelta al deporte, es un placer ver de nuevo a jugadores como tú», concluyó.