El Elche se ve «ligeramente favorito» en la eliminatoria europea frente al Macabbi

La eliminatoria de los octavos de final de la EHF European Cup entre el Club Balonmano Elche Visitelche.com y el Macabbi Arazim Ramat de Israel no corre peligro y, salvo imprevisto de última hora, se disputará finalmente este fin de semana.

En un principio había temor por parte del club ilicitano después de que la semana pasada se produjeran varios positivos por covid entre jugadoras de su plantilla, que obligaron a suspender el partido de la Liga Guerreras-Iberdrola que se había adelantado a este pasado lunes 10 de diciembre, precisamente, para no coincidir con la eliminatoria europea. Afortunadamente, los contagios no han ido a mayores, todas las jugadoras han dado ya negativo y podrán jugar el fin de semana.

Los dos partidos se disputarán en tierras ilicitanas, en el pabellón Esperanza Lag. La ida el viernes (20 horas), con las israelitas como locales; y la vuelta el domingo (12 horas, A Punt TV), en el que las «guerreras franjiverdes» ejercerán como locales.

Ambos clubes alcanzaron un acuerdo, que suele ser habitual en las competición europeas, y el Club Balonmano Elche se hace cargo de los gastos del Macabbi.

Está situación, según asegura el entrenador del conjunto ilicitano, Joaquín Rocamora, les permite ser «ligeramente favoritas». «Van a ser dos partidos igualados. Llevamos casi dos meses, desde la anterior eliminatoria con el KA/POR de Islandia, sin competir. Pero jugando los dos partidos en casa y sin el cansancio del viaje, creo que somos algo más favoritos», comenta el técnico oriolano del Elche.

«Tenemos analizado al Macabbi, pero con encuentros de hace dos meses. Han fichado a un par de jugadoras, que no sabemos si son muy buenas o no e igual nos sorprenden. Es un equipo con mucha capacidad de lanzamiento exterior y no debemos dejarle distancia para que lancen. Con lo que hemos visto y estudiado, creo que podemos ser favoritas», insiste Rocamora.

El entrenador del Elche, además del tiempo de inactividad sin jugar un partido de competición, también está pendiente de la respuesta de jugadoras que vuelven tras muchos meses lesionadas, como son la argentina Joana Bolling y e Ivet Musons. «Están entrenando bien y confiamos en que van a responder». Además, Rocamora también podrá contar con Elena Martínez, uno de los fichajes de este mes de enero.

Exigencias y seguridad

El Macabbi Arazim Ramat llega el miércoles a Madrid y por la tarde a tierras ilicitanas. Se hospedará en el hotel Milenio y han pedido entrenar jueves, viernes y sábado en el pabellón Esperanza Lag. Además, el Club Balonmano Elche tendrá que sufragar también los gastos de las PCR para poder volver a Israel. Al tratarse de un equipo de un país en conflicto su plan de viaje ha tenido que ser comunicado a la Policía Nacional para que estén escoltadas.

Todas disponibles excepto la brasileña Ana Luiza Borba

Después de suspender el partido de Liga Guerreras-Iberdrola que le debía enfrentar el pasado lunes al Aula Valladolid por varios positivos en la plantilla, todas las jugadoras han dado ya negativo y están entrenando con normalidad. La única baja para la eliminatoria europea será la extremo brasileña Ana Luiza Borba. El último fichaje del club ilicitano tendrá que esperar a febrero para debutar por una lesión de rodilla.