El HLA Alicante no encuentra el camino

El Lucentum no encuentra el camino y sufre su tercera derrota consecutiva que enquista al equipo en la parte baja de la clasificación. Una vez más, la falta de regularidad y de intensidad durante el partido ante un Granada muy superior condena a un equipo que no cumple con las expectativas creadas. El gran partido de Jacktas no fue suficiente para frenar a un sobresaliente rival que puso el listón muy alto en defensa. Pese a los 28 puntos encajados en el primer cuarto, el HLA siempre estuvo dentro del partido pese a su habitual intermitencia en su juego, aunque siempre por detrás y con la sensación de que no era suficiente para sorprender a un Granada con muchas armas. Bropleh anotó triples cuando más daño hacía, Costa fue de nuevo un espectáculo y Niang desequilibró en la pintura pese a tener delante a un buen Van Zegeren. La octava derrota de la temporada deja preocupantes sensaciones así como la nula aportación de Pitts.

El HLA salvó una situación crítica antes de llegar al descanso con un Simmons en estado de gracia. El conjunto alicantino reaccionó tras un decepcionante primer cuarto en el que encajó 28 puntos y cuando peor estaban las cosas (24-36) el Lucentum reaccionó con un parcial de 15-6 para volver a meterse en el partido encajando en el segundo cuarto la mitad de puntos que en el primero con una defensa más digna. El equipo de García de Vitoria desconectó con el marcador en 12-7, momento en el que el Granada acribilló a triples a su rival sin piedad para firmar un contundente 0-12 que encendió las alarmas del HLA. No reaccionaba un Lucentum sin ideas en ataque y blando en defensa. Todo lo contrario que un rival que se sentía cada vez más cómodo con un siempre acertado Costa. Con 20-28 finalizó un primer cuarto negro para el Lucentum en el Pedro Ferrándiz. El panorama se mantuvo igual en el arranque del segundo cuarto e incluso peor con un Llompart desquiciado que acabó con una técnica. Pero los 12 puntos de ventaja del Granada no hundieron a un Lucentum que despertó de la mano de un inspirado Simmons, vital en el ataque alicantino. El HLA fue encontrando su juego aprovechando el atasco de su rival para ir acercándose en el marcador. Incluso el equipo local pudo haber igualado el marcador al descanso pero no entró el triple de Pilepic. Simmons sostuvo al Lucentum junto a un efectivo Jacktas en una primera parte marcada por la intensidad defensiva del Granada. El encuentro se reanudó de la peor forma posible: un triple del cuadro andaluz y una antideportiva a Simmons para un parcial de 0-5 (39-45). Van Zegeren era la gran arma del Lucentum para hacer frente al Granada, pero la defensa andaluza no permitía ver la luz de ninguna forma. El intercambio de canastas fue una constante durante varios minutos. Necesitaba el HLA cortar la anotación de su rival pero resultaba tarea imposible. Lo que se ganaba en ataque se perdía en defensa, un clásico durante toda la temporada, y el Granada toma otra peligrosa ventaja (49-59) que obliga al técnico lucentino a detener el juego. No era fácil luchar ante un rival que anotaba todo lo que lanzaba y cuando parecía que estaba llegando la reacción del HLA un triple de Bropleh sienta como un jarro de agua fría. Pero la pugna siguió y no acabó del todo mal el tercer cuarto (61-68). De nuevo dentro del partido luchando por no caer definitivamente. Pilepic hizo regresar la esperanza con un triple y situar al HLA a solo cuatro puntos (64-68). La intensidad de Cabral fue clave en la reacción y el Granada pide tiempo muerto con 66-68 en el marcador tras dos minutos y medio sin anotar. De nuevo se mascaba un final de infarto. El conjunto andaluz encuentra en Niang a su mejor arma bajo el aro y a falta de cinco minutos los lucentinos tenían una desventaja de cinco puntos. La dificultad era máxima con la impresionante defensa del Granada y una vez más otro triple de Bropleh deja el partido al borde del precipicio. Una antideportiva al Granada a falta de 40 segundos devuelve de nuevo las posibilidades (76-79), pero el HLA no aprovecha la posesión y el conjunto andaluz cerró la victoria sin necesidad de sufrir en los instantes finales. El gran partido de Jacktas no tuvo premio y los alicantinos sufren su tercera derrota seguida. Máxima preocupación.