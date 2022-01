El calvario sin fin de Villafranqueza

Camino de perpetuarse. La resiembra del césped natural del campo de Villafranqueza no acaba nunca. Empezó el pasado 15 de septiembre y la contrata municipal encargada del proceso no halla el modo de culminar por fin la sustitución del terreno de juego. La empresa que ganó el concurso para hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones, y a la que se le prorrogó el contrato tras el estado de alarma, no dispone de especialización en jardinería deportiva y eso, sin ser una condición imprescindible en el pliego de condiciones para optar a la adjudicación, está dificultando una tarea para la que, en condiciones normales, se emplean en torno a tres y cuatro semanas.

El principal damnificado es el Intercity. Pero no es el único. El CFI Alicante, inquilino original del recinto, lleva sin poder jugar ni entrenar en el Antonio Solana desde el pasado mes de septiembre. De hecho, se tuvo que exiliar a Alcoy para poder recibir al Betis en su histórica eliminatoria de Copa del Rey. El conjunto de Gustavo Siviero, que completó la pretemporada a duras penas en Villafranqueza, ya ha jugado más partidos como local en Santa Pola que en Alicante, donde tiene su sede social. El domingo, en el derbi regional contra el Eldense, completará seis jornadas de «huida» forzosa en el Manolo Maciá. En la capital solo ha podido enfrentarse a cuatro equipos, en ninguno de los casos con el terreno de juego en condiciones óptimas. En su estreno en casa, frente al Hércules, el césped ya presentaba un aspecto muy poco apropiado para jugar al fútbol sin incurrir en riesgo grave de sufrir lesiones por la irregularidad del piso, lleno de calvas y sin apenas zonas de hierba tupida. No poder hacer un uso normal de Villafranqueza está sometiendo al tercer clasificado del grupo 5, a un punto del liderato, a un estrés semanal muy desaconsejable. El cuadro de Siviero tiene que cambiar constantemente, casi a diario, de tipo de superficie y de dimensiones de campo, dos factores que perjudican el desarrollo normal de las rutinas. El traslado del material también es un problema logístico importante. La concejalía de Deportes se negó a ceder a la SAD que preside Salvador Martí el mantenimiento de la Ciudad Deportiva Antonio Solana apelando a que ya ha pagado a una empresa para que realice la tarea y no puede recuperar la inversión. El Intercity acata la decisión, pero no entiende cómo teniendo todo una solución sencilla, se permite que haya muchos clubes de la ciudad, no solo el suyo, perjudicados con esta resiembra fallida crónica cuatro meses después de que diera comienzo. Las bajas temperaturas no favorecen en absoluto. El fracaso de la primera tentativa, causada por la aparición de un hongo, ha dilatado tanto las tareas que el invierno se acabó echando encima. Ahora, según explican fuentes del Intercity, el Consistorio asegura que la resiembra está en su tramo final. Mientras concluye, se han iniciado los trabajos de sustitución de la superficie sintética de los dos campos anexos, que también están inutilizados. Todo el invierno sin agua caliente en las duchas La infrautilización del campo de Villafranquez, sumido en un cambio sin fin de su terreno de juego, natural y, ahora también, artificial, está obligando a los clubes de la ciudad a repartirse por otros recintos de la capital tutelados por el Ayuntamiento. Uno de ellos, el Juan Antonio Samaranch, lleva «tres meses sin servir agua caliente» a sus usuarios. Los propios afectados han denunciado esta situación. Integrantes del CFI Alicante, por ejemplo, explicaron ayer a este periódico la dificultades que están encontrando para ducharse después de los partidos o de las sesiones de trabajo. Los usuarios del Juan Antonio Samaranch están obligados a usar la fría desde hace dos meses «Apenas sale un hilo de agua, sin presión y, lo mejor que te puede ocurrir es que no sea hielo lo que te caiga, que salga mínimamente templada, aunque lo normal es que te tengas que duchar con agua fría», explican los damnificados celestes. En su opinión, el problema es que los termos eléctricos empleados para atemperar «no funcionan». Los jugadores del Intercity, que acuden a entrenar allí cuando tienen la fortuna de disponer de hueco (comparten la instalación con muchos más equipos) han optado por cambiarse en sus propios domicilios cuando tienen que acudir allí. Otro daño colateral derivado de la resiembra interminable de Villafranqueza es la peregrinación de los equipos para ejercitarse. En el caso del CFI Alicante, integrado por jugadores no profesionales con trabajos fuera del deporte, la situación se recrudece. Se les avisa con tan escaso margen de maniobra del recinto al que deben acudir, que muchos días, algunos de ellos, no pueden ponerse a las órdenes de José Vicente Lledó que, pese al desastre, tiene al equipo tercero en el grupo 5 de la Preferente Valenciana.