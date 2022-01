La 49 edición de la Media Maratón de Elche “la más antigua del mundo” ya tiene abierto su plazo de inscripciones en las páginas web mediaelche.es o chiplevante.com hasta el 6 de marzo. La prueba, organizada por la concejalía de Deportes del Ayuntamiento y el Club de Atletismo Decathlon Elche, se celebrará el próximo día 13 de marzo, cumpliendo toda la normativa sanitaria vigente, y volverá a convertir a la ciudad en el epicentro nacional del atletismo. El concejal de Deportes, Vicente Alberola, acompañado del presidente del Club, José Valeriano Zapata, ha destacado que “la salida está programada a las 10 de la mañana en la Diagonal del Palau, como en los últimos años, lo que facilitará la fluidez en el inicio de carrera, mientras que la meta se ubicará en el Paseo de la Estación”. La última edición se disputó en octubre por la pandemia.

Alberola ha agradecido a las empresas, patrocinadores y colaboradores el apoyo y aporte indispensable para poder llevar a cabo una nueva edición de esta prueba. Asimismo, ha animado a todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena “a participar en este proyecto para colocar a la Media Maratón en el lugar que le corresponde”. “El objetivo este año es que se realice la prueba con la mayor de las garantías pese a que haya menos participación”, ha indicado el edil.

Circuito

En cuanto al circuito, Zapata ha asegurado que se va a seguir manteniendo prácticamente como el de los últimos años, un recorrido homologado por la Federación Española de Atletismo. “Se trata de una carrera que discurre por todos los barrios de Elche y en gran parte por un Patrimonio de la Humanidad como es el Palmeral de Elche, reconocido como Oasis del Mediterráneo, espacio único en toda Europa”, ha destacado el presidente del Club Atletismo Elche Decatlón.

El avituallamiento se ubicará en la entrada, donde se dará a los corredores aportes sólidos y líquidos. También se contará con un servicio de fisioterapia y un guardarropa, además de cerca de 100 aseos para evitar colas de última hora y una medalla conmemorativa para los atletas que participen en la prueba.

Este año aparte de la camiseta técnica y una mochila, los corredores inscritos dispondrán de una medalla con una grabación gratuita y personalizada que se hará al terminar la prueba. Del mismo modo habrá unas 1.900 plazas de aparcamiento gratuito y unas 700 que serán de pago.

Zapata también ha hecho una mención especial a los puntos de animación que estarán durante los 21 kilómetros de recorrido y ha hecho un llamamiento a las entidades para aportar nuevas propuestas con la finalidad de ubicar más puntos que animen el paso de los deportistas. Asimismo, tendrá lugar la Feria del Corredor el viernes 11 de marzo de 17:30 a 20:00 horas y el sábado 12 de marzo de 10:30 a 20:30 horas y en el Centro de Congresos se realizará la entrega de dorsales.

Tanto la concejalía de Deportes como el Club han agradecido a los más de 500 voluntarios su ayuda y entrega para que la Media Maratón de Elche siga siendo un referente en las pruebas que se celebran en España.

La inscripción será de 16 euros hasta el 30 de enero, de 18 hasta el 20 de febrero y de 20 hasta el 6 de marzo.

Desde la organización señalan que los corredores de la edición anterior contarán con un descuento directo de dos euros en la inscripción hasta el 23 de enero. Los precios no incluyen la Licencia del Día que es obligatoria y tiene un precio de 3 euros. No obstante, los corredores federados que posean el Carnet Plus de Corredor no tienen que contratar la licencia.