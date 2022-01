El Alcoyano frena al Castilla (1-1)

Dos goles de penalti, uno por cada equipo, hizo que el partido entre el Alcoyano y el R. Madrid Castilla acabara en tablas y pusiera justicia al merecimiento de ambos conjuntos, dada la igualdad que se pudo ver sobre el terreno de juego del Collao durante prácticamente todo el encuentro.

El conjunto de Vicente Parras afrontaba su primer partido de liga del actual año 2022 tras aplazarse anteriormente el de Castellón por positivos Covid en el equipo del Collao, mientras que el Castilla del ex internacional Raúl González Blanco, acudía a la cita después de golear por 3-1 al Andorra. Ambos equipos se habían enfrentado por última vez en mayo de 2011 durante el play off de ascenso a Segunda División con victoria alcoyana, en aquella ocasión por 0-2. Esta vez no hubo victoria para los de la 'moral', pero sí mantuvieron la buena imagen que generalmente vienen mostrando durante la actual temporada, esta vez ante un rival que acudía con las bajas de Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco.

Como novedad, Parras convocó con el Alcoyano a Gabarre, uno de los últimos fichajes, que debutó en la segunda parte en su segunda etapa como futbolista del conjunto de Alcoy.

El partido comenzó con los locales presionando arriba intentando interferir en la zona de salida del R. Madrid Castilla y con un intento de los dos equipos por hacerse con el dominio. La primera ocasión clara llegó a los 18 minutos mediante un fuerte tiro lejano de Ángel López que se marchó fuera por muy poco. Solo un minuto después fue Dani Vegas quien lo intentó, pero su chut se marchó a escasos centímetros del palo.

Pero los madridistas tuvieron una rápida reacción. En el minuto 25, el guardameta alcoyano José Juan evitó el gol a disparo de Morante.

Durante el primer periodo transcurrían los minutos sin que ninguno de los dos equipos lograra mostrar una clara superioridad sobre el otro. De hecho, se producían algunos acercamientos reseñables a las áreas, pero pocas ocasiones de gol.

Fue en la segunda parte cuando el partido se animó y cogió más emoción, en parte gracias al gol marcado por el R. Madrid Castilla que lograba romper la igualada. Ocurrió en el minuto 51, cuando el árbitro señaló penalti a favor de los visitantes por manos de Carlos Blanco dentro del área. El encargado de lanzar fue Arribas, quien introdujo el balón ajustado al palo derecho sin que José Juan pudiera hacer nada pese a lanzarse bien.

Vicente Parras movió ficha y dio entrada a Gabarre haciéndole debutar. El Alcoyano comenzó a asumir más riesgos ante la necesidad de empatar, y cada llegada a las inmediaciones del área defendida por Fuidías, suponía peligro. Así, en el minuto 72 hubo una jugada para la polémica en la que los locales reclamaron penalti. En esa ocasión el árbitro no lo señaló, pero sí lo hizo minutos después cuando Retuerta tocó el balón con la mano dentro del área. Era la oportunidad del Alcoyano para empatar el partido y seguir soñando con la victoria y Carlos Blanco no falló. Su lanzamiento puso la igualada con diez minutos por delante, más lo que añadiera el colegiado, para buscar el triunfo.

Las esperanzas de quedarse con los tres puntos se incrementaron en el equipo local cuando Retuerta fue expulsado en el minuto 90 por doble amarilla. Los madridistas se quedaban en inferioridad numérica y los de Alcoy aprovechaban para poner cerco a la portería contraria. Pero casi ya no quedaba tiempo por delante y el partido finalizó sin que llegase un nuevo gol, por lo que ambos equipos se tuvieron que conformar con el empate.

FICHA TÉCNICA:

CD ALCOYANO: José Juan, Primi, Carlos Blanco, Fran Miranda, Joanan, Mourad (Andy, 82), Dani Vega (Lillo, 82), Toni Abad (Juli, 67), Pablo Carbonell, Imanol (Antón 58), y Ángel López (Gabarre, 58).

R. MADRID CASTILLA: Fuidías, Santos, Gila, Marvin (Nico, 88), Dotor, Latasa, Arribas (David, 92), Peter (Pablo Ramón, 84), Morante, Rafa Marín y Retuerta.

ÁRBITRO: Luis Bestard Servera (Balear). Mostró tarjetas amarillas a Mourad, Dani Vega y Fran Miranda por el Alcoyano, y por el R. Madrid Castilla a Santos, Gila y Retuerta en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 90.

GOL: 0-1, minuto 51, Arribas de penalti; 1-1, minuto 80, Carlos Blanco de penalti.

ESTADIO: El Collao.