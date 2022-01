La Nucía salvó un punto en su visita San Javier en un choque donde los locales dispusieron de ocasiones de peligro, pero no estuvieron certeros de cara a portería. El conjunto murciano saltó dispuesto a meterle intensidad al choque y mordiente, algo que ya le permitió, a los tres minutos, llevar peligro sobre el área de Valens cuando Ubis asistía a Silvente, que remató alto. Los locales, con una salida fulgurante, buscaban las bandas, donde Loren generaba peligro.

Peque conectó con Loren, que no acertó a disparar. El conjunto de Ferrando no tuvo opción de pisar área hasta el cuarto de hora. E primer intento nuciero llego tras una buena internada de Álvaro por banda derecha. Borja lanzó fuera del marco de Facu. Poco a poco, La Nucía iba sacudiéndose el arreón inicial local e intentó abrir el marcador con un disparo de Fer Pina que, tras tocar en la defensa, no acabaría por encontrar puerta. Los balones sobre el área visitante llevaban peligro, pero la seriedad defensiva rojilla ahogaba las intentonas locales de mover el electrónico. En la reanudación, el primer minuto trajo una acción polémica, al reclamar los nucieros que Borja, en su remate tras tocar el poste, había alojado el esférico en el fondo de la red local, algo que González Campo obvió.

El duelo se volvió a estancar porque nadie cogió el timón del barco . Un par de envíos al área local, entre ellos una nueva acción de un atrevido Molinero, cayeron en saco roto al no encontrar el estilete que definiera dichas asistencias. El empuje local volvió a aparecer y, tras un despeje de la defensa nuciera, Peque envió un remate a la base del palo de Valens. Loren y Molinero eran un quebradero de cabeza para los visitantes que, sobre todo a balón parado, activaban los envíos locales sobre el área alicantina.

Con quince minutos por delante, faltaba por ver si la inercia local traería castigo para La Nucía o si estos serían capaz de dar la estocada a su rival en los últimos compases donde, más allá de una falta de Manu Viana, primero, y un golpeo de Marc Más desde el punto de penalti arriba, acabaron por echar el telón de oportunidades visitantes y cerrar con el empate inicial un duelo en el que el Mar Menor ganó en intensidad y La Nucía resistió las acometidas locales para arañar un punto más en su visita al Pitín de San Javier.