El HLA Alicante se cura las heridas

El Lucentum necesitaba una victoria como la conseguida en Girona para mirar el futuro de otra forma. El conjunto alicantino reaccionó a lo grande ante un rival que sufrió la brutal inspiración del HLAen ataque. Fue el mejor encuentro del equipo de Gonzalo García de Vitoria en todas las facetas. El Lucentum volvió a tener corazón y lo demostró desde el salto inicial tanto en ataque como en defensa con varios sistemas que desquiciaron a un Girona que acusó la ausencia de Marc Gasol. El encuentro quedó sentenciado muy pronto con una gran diferencia entre ambos equipos. El cuadro alicantino anotaba casi todo lo que lanzaba, en especial Simmons. También apareció una gran versión de Llompart. Cuando el mallorquín funciona, el equipo es otro y ante el Girona fue importante tener una buena dirección y adoptar buenas decisiones.

Descomunal los dos primeros cuartos del HLA Alicante con un acierto brutal en ataque y por fin con una defensa en condiciones ante un Girona al que le pesó la ausencia de su estrella. Los lucentinos anotaron 12 triples de 17 intentos en los primeros veinte minutos, un porcentaje que les permitió doblar a su rival en el marcador al poco de comenzar el segundo cuarto (20-40). Con Simmons como estrella, el Lucentum desquiciaba al Girona en cada ataque. Nada que ver con otros partidos, el conjunto lucentino ofrecía una imagen muy distinta en todas las facetas y enseguida el guion del partido ofreció ventajas importantes para el equipo de García de Vitoria.

El primer cuarto ya reflejó que el HLA había cambiado el chip y comenzó mandando con la mejor versión de Simmons. Un parcial de 7-0 fue lo mejor del Girona en los primeros minutos aunque no tardó en reaccionar el Lucentum y a partir del 0-11 comenzó el festival del conjunto visitante. Con triples de Simmons y Llompart, el encuentro quedó totalmente encarrilado al final del primer cuarto (20-31).

El recital lucentino fue a más en el segundo parcial en el que adquirió una renta de 26 puntos. Triples de Simmons, Guillem, Pilepic, Jacktas... Festival de acierto del HLA desde el triple para dejar sentenciado el partido. Tres minutos malos del equipo alicantino fueron aprovechados por el Girona para reducir la ventaja a 16 puntos (34-50). No fue a más y las cosas se volvieron a poner en su sitio con una rápida reacción para llegar al descanso con el encuentro totalmente decidido (38-61).

García de Vitoria da entrada a Pitts en el tercer cuarto tras dejarlo sentado durante la primera parte. Minutos para tratar de encontrar al Pitts de siempre aunque tampoco se contagió del festival de sus compañeros y regresó pronto al banquillo. El Girona mejoró y recortó puntos obligando al técnico lucentino a pedir tiempo muerto tras un parcial de 12-2 (52-69). El HLA desconectó y el conjunto catalán endosó un parcial de 17-2 para acabar el cuarto con un 60-73.

No hubo que sufrir. El Lucentum no permitió que el Girona se acercara más y tuvo un final de partido plácido. Mantuvo el cuadro alicantino un buen tono en ataque con buena selección de tiros y tomando buenas decisiones. La victoria no peligró en ningún momento y el resultado permite coger confianza de cara a un calendario que viene cargado de partidos para recuperar todos los aplazados. Buenas sensaciones las que dejó el equipo de García de Vitoria en Girona. El sábado nuevo desplazamiento a Oviedo.