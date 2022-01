El Europeo «del mejor Gedeón»

De capitán a capitán, y de mito al que va camino de leyenda. El balonmano va por épocas, y si Juan Alemany fue uno de los mejores deportistas de la Comunidad como lateral y «nueve» de equipos como Marcol y Avidesa, además de jugar tres mundiales, un europeo y los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, Gedeón Guardiola está marcando una época, ahora convertido en capitán de los Hispanos en un Europeo de Hungría y Eslovaquia en el que están a un solo paso de sus sextas semifinales consecutivas, con 178 partidos con la selección, y habiendo dejado atrás los 115 de Alemany. Más lejos tiene los 275 goles de aquel, que en la Liga ostenta un récord de 2.750 dianas desde hace tres décadas al que nadie se ha acercado, si bien destaca que el pivote de Petrer ha mejorado en esta faceta (lleva 206 goles) especialmente en este Europeo. «Hace tiempo que Gedeón me superó. Tengo una relación con él increíble. Yo llegué a ser capitán porque Lorenzo Rico no pudo estar en un torneo», desvela.

«Sé lo que es ser capitán, lo que implica y el orgullo que da. Y cuando le oigo hablar a Gedeón sé lo que siente. Pero es que está haciendo un currículum, a nivel de equipo, de medallas y títulos que veo muy difícil que vaya a haber otro jugador valenciano así. Yo soy el máximo goleador de toda la historia, y mejor jugador de la liga tres años, eso son títulos personales, pero a nivel de grupo, va a ser casi imposible que superen a Gedeón. Y qué honor», comenta Alemany horas antes de que la selección se juegue hoy ante Polonia (15.30 horas) el pase a una semifinal que él acarició en Portugal (1994). Lo hará si gana o empata. Incluso si pierde, pero solo si Suecia cae frente a Noruega.

«Quedamos quintos. Se hizo un campeonato muy bueno, perdimos el primer cruce y nos fuimos a jugar por el quinto y sexto puesto. Espero y deseo que no pase, tras un campeonato así, con Polonia». Es más, Juan Alemany está convencido de que España volverá a pelear por las medallas: «No han podido aprovechar la oportunidad porque Noruega está jugando muy bien. Ganando a Polonia estamos, y es lo que hay que hacer. El recorrido que está teniendo España es buenísimo. Ante Noruega se notó mucho el tema del cansancio, y es normal tras un partido cada dos días y en 20 horas dos, tiene que pasar factura. Veo a España muy motivada, centrada y creo que ganaremos a Polonia y nos meteremos en semifinales».

La clave para aspirar a algo más es evitar a Dinamarca en los cruces, según Alemany: «Va a estar caro. A mí me da mucho miedo Dinamarca. La he seguido todos los partidos y van a tope. Es muy muy fuerte. A Francia se ha visto que se le puede ganar». Y volviendo al alicantino, reconoce que «su aportación es valiosísima. En defensa es el número uno, pero está rascando minutos en ataque, que antes no lo hacía y marcando goles. Ahora mismo el papel de Gedeón es fundamental».