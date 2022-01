Raúl Mira y Felipe Orts, en el Mundial de Ciclocross

Raúl Mira (Teika) disputará el domingo en Fayetteville (Estados Unidos) el Campeonato del Mundo de Ciclocross de júniors. Los días 28, 29 y 30 de enero se llevarán a cabo las carreras de cada una de las distintas categorías y en la élite estará Felipe Orts (Burgos BH), en una prueba en la que destacan las ausencias de dos de los mejores corredores sobre el barro: Wout Van Aert y Mathieu van der Poel, según el portal alicanteconelplatogrande.com.

Raúl Mira cierra de esta manera el círculo de una campaña espectacular en la que ha sido campeón de la Copa de España y fue segundo en el Nacional disputado en Xàtiva. El corredor de Tibi se muestra ilusionado: «Para mí al Mundial significa muchísimo, me hace creer que he hecho las cosas muy bien durante toda la temporada para que la Federación Española cuente conmigo». Además, de esta manera «cumpliré un sueño que tengo desde pequeño». En este momento tan de felicidad por el trabajo bien hecho Mira no se olvida del entorno. «Debo agradecer a mi familia, a Javier Cabanes y a todo el equipo Teika por todo lo que han hecho por mí».

Su balance de la temporada 2022 es el siguiente: «Empecé la temporada en octubre, ganando en la Copa de España, y después he estado en casi todas las carreras en el podio. Gané mi primera txapela en Elorrio que me hizo bastante ilusión, luego estuve concentrado con la Federación Española de ciclocross, logré un segundo puesto en el Campeonato de España, que me supo a gloria. Sin olvidar e gran esfuerzo que hizo el equipo para pasar las Navidades en Bélgica compitiendo en mi primera World Cup, y hace poco llevándome a Francia para correr otra World Cup» dónde pude alcanzar un top20. Como he dicho antes, debo de estar bien agradecido de Teika UCI Team».