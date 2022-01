Gonzalo García de Vitoria: «El calendario es una locura, pero este equipo tiene mucha energía»

Gonzalo García de Vitoria siempre ha sido optimista. En cualquier situación. Y ahora más después de firmar el mejor partido de la temporada en Girona. El técnico del HLA Alicante afronta el encuentro de mañana en la pista del Oviedo (18.00) con la inyección de energía que dio el último resultado y con todos los jugadores: «La victoria ante el Girona refrenda el trabajo que estamos haciendo. Volvíamos después de un mes largo a poder hacer un entrenamiento con diez profesionales. El trabajo que estamos haciendo es muy bueno, el otro día salió a relucir algo que no estábamos teniendo que es el porcentaje de tiro. Eso es un factor desequilibrante en cualquier partido. Con el baloncesto que estamos haciendo en el momento en el que nos has entrado los triples pasan cosas como en Girona», destacó el entrenador lucentino, que sacó a relucir en ese partido todo su repertorio: «Este año ha sido un poco loco, pero siempre hemos trabajado muchas cosas. La gente que me conoce sabe que me gusta tener diferentes variantes defensivas para poder tener recursos».

El HLA tiene que hacer frente ahora a un elevado número de partidos para disputar los aplazados.: «El calendario que tenemos ahora es una locura. Somos uno de los equipos que más partidos tenemos. Siete partidos en 22 días, pero es lo que hay. Tenemos que sacar adelante todo lo que podamos. Sabemos que todavía habrá algún problema de lesiones, de covid.. Hemos demostrado que aunque nos pongan vallas podemos saltarlas». García de Vitoria siempre ha destacado el grupo que tiene en sus manos. «Es un grupo que está haciendo muchas cosas para ganar, todos quieren revertir la situación y el trabajo psicológico es importante. Nos hemos reunido para poder ayudarnos. Cada jugador se mete en sí mismo y se estudia qué es lo que tiene que hacer para ganar. El otro día ya se vieron cosas. Todo esto habla muy bien de los jugadores». Sobre el rival de mañana avisa: «Va a ser complicado. A ellos se les ha ido su base Harald Frey. Es una baja importante para ellos pero en esas situaciones hay jugadores que se sueltan más. Han demostrado que cuantos más problemas tienen mejor compiten. Tienen un entrenador (Lezcano) que para mi debería estar en ACB. Va a ser un partido complicadísimo pero nosotros vamos con mucha energía tras la victoria». El técnico lucentino tiene clara la importancia de tener una plantilla ahora que hay que jugar tantos partidos en poco tiempo. «Tener una plantilla larga es difícil pero también tiene su lado positivo de que cuando tenemos problemas tenemos ese fondo de armario para poder competir. Nos va a ayudar», señala. El Oviedo se queda sin Harald Frey, su máximo anotador La marcha de Frey es un enorme contratiempo para Natxo Lezkano, que tenía en el noruego a su máximo anotador y al segundo jugador más utilizado. Esta era la segunda temporada de Frey en Oviedo. Su marcha deja al rival de mañana del HLA Alicante en una posición precaria porque otro de sus bases, Alberto Martín, estaría negociando con otro equipo hasta final de temporada. Con la despedida de Frey, y la posible salida de Martín, Alonso Meana se quedaría como el único base del conjunto asturiano.