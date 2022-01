El retrato de los 14 españoles que van a los Juegos

Son solo 14 los deportistas españoles que a partir de este fin de semana acuden a los Juegos Olímpicos de Invierno, que en esta ocasión se celebran en Pekín. 14 sueños diferentes, aunque en el caso del snowboard hay realmente serias posibilidades de que tanto Queralt Castellet como Lucas Eguibar puedan ocupar cualquiera de las tres plazas del podio olímpico. Al igual que sucede en la cita olímpica veraniega, los Juegos invernales duran dos semanas en los que captan la atención mediática mundial.

De los 14 deportistas seleccionados, nueve pertenecen a disciplinas de nieve y los otros cinco a eventos de hielo, como es el caso particular del catalán Ander Mirambell que será uno de los dos abanderados de la selección española. Compartirá el honor junto a Queralt Castellet que afronta sus quintos Juegos consecutivos.

Adur Etxezarreta

El esquiador navarro ha estado compaginando esta temporada pruebas de la copa del mundo y de la europea. Es especialista en las disciplinas de velocidad. Llega a Pekín en un buen estado de forma, "después de haber cumplido los objetivos de la temporada" y sobre todo tras haberse convertido en enero en el primer esquiador español que conseguía subir al podio en un descenso del Campeonato de Europa. Lo hizo en Tarvisio, en Italia. A los 25 años, cada temporada demuestra su progresión con la tremenda dificultad que le supone enfrentarse a los intocables esquiadores de países como Austria y Suiza. En Pekín 2022 Etxezarreta participará tanto en la prueba de descenso como en el supergigante.

Imanol Rojo

Atrás ha quedado la perversa época del esquí de fondo, con la figura de Johan Mühlegg, desposeído por dopaje de los tres oros que logró en Salk Lake City, en lo que fue uno de los mayores escándalos del olimpismo invernal. España acude al esquí de fondo de Pekín con la intención de esquiar y disfrutar y, en el caso del guipuzcoano, Imanol Rojo, 31 años, con la intención de repetir alguno de los 'top' 30 que esta temporada ha conseguido en carreras de la Copa del Mundo. Serán sus terceros Juegos de forma consecutiva. Lleva dos décadas compitiendo y tratando siempre de aprender de los grandes especialistas noruegos. Ahora entrena junto al equipo andorrano. "Llevo toda la temporada tratando de hacer cosas diferentes con mayor volumen de trabajo con la intención precisamente de llegar a estos Juegos de la mejor forma posible".

Jaume Pueyo

Con 20 años el fondista catalán, formado en la Cerdanya, es uno de los grandes valores del esquí de fondo español. Debuta en los Juegos después de demostrar que no se arruga en la alta competición. Su especialidad es el esprint, la modalidad más rápida y a la vez más espectacular donde los competidores se van eliminando entre sí para superar la fase clasificatoria, los cuartos, las semifinales y entrar en la lucha por las medallas. "Llegó bien a los Juegos aunque el inicio de la temporada fue complicado por una rotura de fibras que sufrí en septiembre".

Javier Lliso

El esquí acrobático o freeski es una modalidad que casi pasa desapercibida al sur de los Pirineos hasta el punto que resulta extraño que dos especialistas de esta disciplina acudan a los Juegos de Pekín. Uno de ellos es Javier Lliso, madrileño, de 24 años y miembro del Club de Esquí de Colmenar. Participa en el Big Air. El esquiador se lanza y trata de realizar una acrobacia en el obstáculo que se cruza en su camino. "Me he marcado los Juegos como objetivo del año después de participar en la Copa del Mundo".

Lucas Eguibar

Es la gran estrella masculina del equipo español olímpico. Llega a Pekín 2022 siendo el campeón del mundo de Snowboard Cross, título que consiguió el año pasado en Idre Fjäll, en Suecia. Referencia por lo tanto para conseguir una medalla y seguir los pasos de Regino Hernández que logró hace cuatro años la medalla de bronce. "Si ganas la general de la Copa del Mundo (como hizo en 2015) es que has sido fuerte toda la temporada; ganar el Mundial es un día cada dos años y los Juegos un día cada cuatro. Yo voy a seguir trabajando muchísimo y será lo que tenga que ser. Si no es en Pekín, intentaré otros Juegos, cuatro años más y ya está", declaró a este diario el año pasado tras su título mundial. Tiene 27 años y es guipuzcoano.

Núria Pau

La esquiadora catalana, a los 27 años, no ha tenido, ni mucho menos, un camino de rosas, ni unas plácidas bajadas sobre nieve polvo para conseguir ser la única representante española femenina del esquí alpino, la disciplina en la que años atrás se lucieron Blanca Fernández Ochoa y María José Rienda. Núria Pau tuvo que buscarse la vida después de que perdiera su plaza en el equipo oficial de la federación española. Viajó por todas las estaciones de esquí europeas compaginando pruebas de la copa del mundo y de la continental, hasta liderar esta temporada el primer equipo privado de esquí impulsado por La Molina. "El esquí es estar todo el año, viajar a los glaciares de los Alpes en verano y antes de la pandemia a Sudamérica, a las estaciones de Argentina o Chile. Y si no, entrenar en el gimnasio, en bici de carretera o montaña, correr por caminos. El verano es la estación para fortalecer la musculatura y para mejorar la forma física. Y, además, al estar muy altas las pistas alpinas en verano, no puedes estar mucho tiempo por la altitud. Hay que luchar. Hay que estar muchos días fuera de casa", reconoció el año pasado en una entrevista a este diario.

Queralt Castellet

Cinco Juegos... se dice pronto. 32 años tiene la 'rider' de Sabadell, una institución, la mujer que ha ido creciendo junto al snowboard desde que debutó en una cita olímpica con 16 años. Aspira a todo en Pekín, aunque la presión a Queralt Castellet le llega en el halfpipe donde trata de encandilar al jurado con trucos increíbles sobre el aire y sintiéndose a gusto sobre la tabla. "Me faltan todavía muchos sueños, entre otros conseguir un oro en un Campeonato del Mundo, una medalla en los Juegos o un Globo de Oro", ha declarado en una entrevista a este diario. Habrá que madrugar los días 9 y 10 de febrero para verla en acción.

Quim Salarich

Qué distinto sería todo si Quim Salarich pudiera iniciar la primera manga de un eslalon entre los diez mejores. Seguramente, entonces, pelear por un diploma olímpico no sería el sueño de una noche de invierno. El esquiador de Vic vive a los 28 años su mejor temporada en el circuito internacional con un 'top 15' en la Copa del Mundo conseguido en diciembre, algo impensable hace unos años en la disciplina en la que Paquito Fernández Ochoa logró la medalla de oro, la única con el mejor metal, lograda por el esquí español. "Si consiguiese salir entre los 10 primeros sería tan diferente. Pero cuando debes ganarte las posiciones entre los 50 últimos todo se complica porque la pista no está en las mismas condiciones por las marcas de las bajadas anteriores", declaró hace unos días en un reportaje que le dedicó este diario.

Thibault Magnin

Con 21 años consiguió en enero volver a la competición después de sufrir una lesión de rodilla. Al igual que Javier Lliso participa en el Big Air. De padre suizo y madre española siempre ha hecho de los montes su escenario para intentar triunfar deportivamente. Y más, ahora, que debutará en unos Juegos. "Voy a intentar hacer mis mejores trucos en Pekín y quién sabe si lograr una medalla. Ha sido un año complicado porque el pasado verano me tuve que operar de la rodilla y estuve mucho tiempo sin poder esquiar".

Ander Mirambell

Tiene 38 años y será el abanderado de España junto a Queralt Castellet. Es el primero de los cinco hombres de 'hielo' que acuden a los Juegos en representación española. Y toda una institución en el skeleton, a ras del suelo, sin temor a la velocidad, lo que le otorga el título de piloto. De corazón blanquiazul como gran aficionado del Espanyol (ha llegado a competir con el escudo del club perico) lleva 92 pruebas de la Copa del Mundo y como olímpico debutó en los Juegos de Vancouber en 2010. "Llego en un buen estado de forma después de dos semanas de duro trabajo y tratando que el trineo se adapte bien al circuito de Pekín, que es de los más largos del mundo. Quiero probar el hielo, la respuesta de mi trineo y, si soy capaz de encontrar el pilotaje deseado, puedo ser muy competitivo en los Juegos".

Laura Barquero y Marco Zandrón

Ella es madrileña y tiene 20 años. Marco nació en Italia hace 23. Llevan patinando juntos desde diciembre de 2020 y harán su debut olímpico en la modalidad de pareja en los Juegos de Pekín. Su mejor posición ha sido un noveno puesto en el último campeonato de Europa. "El haber obtenido plaza para los Juegos y poder estar allí ya es un premio. Un sueño hecho realidad y lo que haremos es disfrutar de esta experiencia", afirma Laura Barquero. "Un éxito para nosotros sería clasificarnos para la final", añade la patinadora.

Olivia Smart y Adrián Díaz

Olivia nació hace 24 años en Sheffield (Inglaterra) y Adrián hace 31 en Barcelona. Compiten en la modalidad de danza, donde prima más la coreografía que en la disciplina de parejas. Aquí, además, apenas se les permiten patinar por separado. Smart debuta en los Juegos mientras que Díaz estuvo en Sochi 2014 haciendo pareja con Sara Hurtado. Sus mejores posiciones han sido un cuarto lugar en el último Campeonato de Europa y un podio, como terceros, en el Gran Prix de Canadá en 2021. "Olivia y yo nos hemos puesto algunos retos y nos gustaría conseguir una séptima u octava plaza en la clasificación final y mejorar nuestras puntuaciones internacionales", explica Adrián.